【夏日衝浪店】陳瑤性感露臍裝曬19吋纖腰　一個秘訣減至90磅

內地綜藝節目《夏日衝浪店》，顧名思義，是以韓東君為首的幾位藝人，在海邊經營一間小店，近日節目迎來了兩位嘉賓，分別是陳瑤及官鴻，明顯是為宣傳新劇《穿盔甲的少女》而來，節目中陳瑤以碎花露臍裝亮相，展示性感纖幼的螞蟻腰，而她更成為了節目焦點，被封新一代「小腰精」。

陳瑤以露臍裝亮相，被封新一代小腰精。（愛奇藝影片）

25歲的陳瑤最為港人熟悉的作品，必定是齣跟韓東君合作的《無心法師》，精靈可愛，又帶點邪氣的岳綺羅，可謂觀眾的集體回憶。今年百分百是陳瑤的豐收期，除了《無心法師3》，本週同期有兩齣電視劇熱播，分別是《穿盔甲的少女》及《少女大人》，還有一套中台合拍的電影《初戀教我的18件事》，人氣高企，而進入宣傳期，陳瑤更亮相最佳拍檔韓東君的綜藝節目《夏日衝浪店》。

陳瑤體重長期90磅，身材完美。（陳瑤微博）

在節目中陳瑤以孖辮少女look出場，上身是碎花露臍裝，下身配以牛仔短裙，19吋螞蟻腰表露無遺，瞬間成為節目焦點，吸引到一班男星的目光，而一起出場的官鴻仿如變成透明人。陳瑤能夠駕馭到露臍裝，纖瘦身材無疑是必備條件，其實陳瑤體重長期維持在90磅左右，而她還有一個懶人瘦身法，主食高纖蔬菜外，餐前會飲大量清水，加上她有做gym習慣，才能擁有如此健美身材，有意減肥人士不妨參考一番。