星級日日瘦│59歲毛舜筠罕有曬泳照　逆齡修身靠七分飽

毛舜筠(圖左)去年金像獎衣著，被網民大讚逆齡，更有人誤認她是胡定欣(圖右)。(葉志明、陳順禎、梁碧玲攝)

去年金像獎頒獎禮當晚，大家除咗關心影帝影后誰屬，紅地氈上爭妍鬥麗亦相當吸晴，當中毛舜筠猶如逆齡生長，更有人認錯佢係年輕廿載嘅胡定欣。呢日MO姐難得上載泳照，完全睇唔出年尾就60歲，果真係美魔女﹗

毛舜筠無懼素顏示人。（IG：@moje115）

毛舜筠上載同家人出海遊船河嘅相片，見到MO姐身穿吊帶泳衣與老公區丁平及愛犬合照，留言話：「海風吹來，散散悶氣 #咁熱一定要落水」，MO姐素顏面上都未有太多皺紋，加上身材均稱皮膚白滑，令網友紛紛嘩聲四起留言大讚佢係美魔女。

毛舜筠罕有上載泳照。（IG：@moje115）

早幾年遠赴法國藍帶廚藝學院學廚，MO姐煮得一手好餸，但佢相當節制，曾喺訪問中表示：「喜歡下廚的人，是不太愛吃東西，只會試味，因煮完便已沒胃口。」每餐只食七分飽，進食後一直企唔立刻坐低，6點後盡量唔食，以防積聚脂肪。IG中亦見到佢不時做瑜伽，MO姐曾指自己以前會跑十公里及一日三堂HIPHOP，但瘦得嚟乾而憔悴，依家每星期運動3次，主要係行山、拉筋、做瑜伽等。

毛舜筠11月就60歲。（IG：moje115）

毛舜筠不時做瑜伽。（IG：@moje115）