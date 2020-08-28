張頴康麥雅緻不捨愛犬逝世　見證二人相識至組織4人家庭

在很多人心目中，毛孩不只是寵物，更被視為家人，麥雅緻和張頴康的愛犬Bell Bell日前在七夕當天因病逝世，麥雅緻在社交網站發長文悼念，「在七夕的這個日子，我們的大毛孩女兒Bell Bell 已越過彩虹橋，去找她的牛朗（郎）去了」。

麥雅緻和張頴康的愛犬Bell Bell日前在七夕當天因病逝世，一家人陪伴在側。（IG圖片／angie617）

Bell Bell過去一年接受了兩次大手術，都一一跨過，但乳線組織癌細胞始終沒有完全切除，於24日晚上，牠開始氣喘而且不能站立，麥雅緻和老公張頴康於翌日帶她求醫，主診醫生說壞細胞侵襲她的肺部，令她氣促難呼吸，並着他們要有心理準備。原本麥雅緻和張頴康仍抱一絲希望，她會好轉過來，不過牠仍不敵病魔，於七夕凌晨離開人世，臨終前張頴康一家4口守在旁邊，陪牠度過最後的時間。

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Bell Bell終年13歲，起初由麥雅緻撫養，陪伴主人在香港追夢，又見證着麥雅緻和張頴康的愛情，亦是二人的愛情潤滑劑，「感謝你的出現，陪伴我在港追夢，用你的可愛大眼睛收服了張生，讓他在我們最初交往的時候，無論有什麼拗撬， 或多或少因不捨得你而留下，讓我們因你，學會相處，學會珍惜對方，更感受到一點為人父母的責任」。

然後Bell Bell見證着麥雅緻由1變2，2變4地組織一個家庭，陪伴孩子成長。麥雅緻非常不捨牠的離去，反而是孩子安慰她：「媽媽唔好喊，it’s normal... bell bell 去個moon 喇，之後你老咗都會去，我老都會去⋯ 喺個moon 度咪可以再一齊囉。」圈中好友亦紛紛留言安慰，麥雅緻亦承諾會盡早收拾心情。

麥雅緻和張頴康陪住Bell Bell打仗，可惜最後未能戰勝病魔。（IG圖片／angie617）

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