使徒行者2｜袁偉豪喊戲演技爆發　重溫佘詩曼視后級崩潰三段昇華

2017年劇集《使徒行者2》於7月30日晚深夜時段重播，為傳聞將於11月、以台慶劇姿態啟播的《使徒行者3》「開路」，好讓觀眾能夠重溫過去兩輯的劇情，再迎後續全新的故事。至於先播《2》再播《1》的原因，早前已有報道解釋是由於《2》是前傳，為了讓觀眾能順時間線去欣賞而作此安排。

《使徒行者2》今日（29/8）凌晨播出大結局，《1》繼而接棒。而昨晚（28/8）播放的第29集中，徐天堂（袁偉豪飾）一場喊戲成為全集焦點，不少觀眾都大讚「視帝級」水平。事源是徐天堂被逼殺死樂少鋒（周柏豪飾）後情緒低落，獨自躲於家中喝酒麻醉自己，而鄭淑梅（黃翠如飾）得知樂少死訊後，找徐天堂求他的死亡真相。

由於鄭淑梅不知道樂少的真正死亡經過，所以向一身酒氣、沉默不語的徐天堂不斷逼問，最後徐天堂終於忍不住情緒爆發：「我冇睇住佢畀人殺死呀！係我開槍打死佢㗎！」袁偉豪由忍耐、忍瞞到按捺不住自揭真相，情緒瞬間爆發來得突然但又非常自然，及後被鄭淑梅怒摑5巴後，情緒又變會極度自責，兩段變化3種情感變化拿捏恰到好處，觀眾大讚視帝級演技。

睇睇袁偉豪的兩段崩潰喊戲：

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釘姐超視后級水平演出 要歸功編劇冒險

但提到《使徒行者》的喊戲，最經典的一場定非釘姐（佘詩曼）一集死三個阿媽的超視后級演出莫屬！足足有3段變化，4種情緒！《使徒行者》第25集中，釘姐的三個「阿媽」一同受槍傷送院急救，趕往醫院後可見釘姐擔心阿媽安全的焦急和焦慮。然後在得知第一個阿媽的死訊，阿佘瞬間情緒爆發向醫護人員狂吼，無理地要求醫護人員令阿媽起死回生，可惜已經返魂乏術。

而在阿佘還未心情平復之際，又再傳來第二個阿媽的死訊，阿佘今次未有發瘋，只綬步走向床邊，抱著阿媽的屍體傷感嚎哭，但慘事一波接一波，因為第三個阿媽亦宣布不治，此時阿佘的情緒已經到達不能再接受現實的程度，掩着耳朵再自我欺騙：「我三個阿媽都冇事呀！」

重溫阿佘如何在3分鐘，演足4種情緒，3段昇華的崩潰：

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其實阿佘能夠有如此出色的演技變化，某程度上要歸功於編劇的膽量，因為三個阿媽在劇中送院前明顯已無生命跡象，槍殺三個阿媽的人沒有「收拾殘局」亦非常不合理，繼而輪流去世，劇情邏輯太過牽強。然而，編劇犧牲故事劇情做就阿佘的超視后水平演出，其迴響早已蓋過劇情的離地，絕對值得！