【謝霆鋒40歲】感情史峰迴路轉過小說　點解揀王菲唔係張栢芝？

謝霆鋒今日（29/8）正式踏入40歲，出道24年的他過着比尋常人精彩燦爛的人生，16歲便已經憑歌曲《壞習慣》成年香港史上最年輕四台（商業電台、香港電台、新城電台、無綫電視）冠軍歌得主，亦先後在香港電影金像獎中奪得「最佳新演員」、「最佳男配角」和影帝殊榮，成為首位金像獎「大滿貫」得主。不過，一直以來外界都總是比較關注其私人生活，當中以戀情、婚姻最受矚目。

謝霆鋒最近為內地節目《中國好聲音2020》擔任導師。（Facebook/@chef.nicnic）

1999年，報章雜誌突然爆出當年30歲的王菲與19歲的謝霆鋒撻着，令「鋒菲戀」成為一時熱話，而兩人翌年更高調公開戀情，《花樣年華》慶功宴當晚的「世紀一拖」至今仍然對不少人來說歷歷在目。可是，兩人的感情發展並不順利，2002年在張栢芝介入下曾一度分手，雖然之後好快便復合，但兩人最後於2005年再次分手，而謝霆鋒於2006年，在父母謝賢、狄波拉不知情的情況下，迎娶了與他同年出生的張栢芝，令人大感驚訝。然後，隨着謝霆鋒與張栢芝關係轉差，他們的婚姻亦於2011年正式終結，到2014年，謝霆鋒再被傳媒發現與王菲愛火重燃在車廂中深情一吻，比小說更峰迴路轉。

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或許好多人會問「點解係王菲唔係張栢芝」，當然答案只有謝霆鋒一人最清楚，但事實上有不少細節露出端倪。

謝霆鋒偏愛「姐姐」人所共知，戴辛尉、趙學而和盧巧音等前女友都比他年長一截，而當年15歲的他接受傳媒訪問時亦流露過對王菲的愛意，記者問他揀王菲還是周慧敏做女友時，他坦言：「王菲，她衣着突出又有性格。」又指自己最愛單純、爽朗的女生，而他早前在Netflix《周遊記》中說過：「周董是一個可愛的人，特別單純，我好鍾意這種人，但世界愈來愈少，他與王菲同樣都是單純的人！」可見他如何貫徹始終。

另外，謝霆鋒愛玩、愛挑戰，出道多年曾以多種身份示人，歌手、演員、企業家、廚師、導師，令人想知他下一步動向，而王菲的率性胸襟除了令他有空間放任發展之餘，亦使他知道瞬息萬變之中還有她一個不變的避風港，讓他好好安心停泊。