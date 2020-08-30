4位「登六」美魔女貼泳照曬Fit爆身形　惠英紅最火辣不輸後生女

年尾便60歲的毛舜筠（Mo姐）日前在IG貼出與家人遊船河的照片，她身穿粉紅色吊帶泳衣，與老公區丁平及愛犬一同享受家庭樂。雖然素顏上陣，不過Mo姐面上未有太多皺紋，加上身材均稱皮膚白滑，令網友嘩聲四起留言大讚她是美魔女。同樣有美魔女稱號的還有惠英紅、余安安等，她們都不約而同在「登六」時大曬泳照，身形絕不輸給一眾後生女。

毛舜筠罕有上載泳照。（IG：@moje115）

+ 18 + 18 + 18

惠英紅着比堅尼曬超好身形比例

60歲的惠英紅去年在《第13屆亞洲電影大獎》中，憑《翠絲》奪得最佳女配角。她當晚即信守諾言貼出泳衣照「找數」，先上傳一張淡妝大頭相，寫下：「君子一言駟馬難追，話找數就找數」。紅姐身穿黑色吊帶的泳衣，大頭相同樣美麗動人。

紅姐身穿黑色吊帶的泳衣，大頭相同樣美麗動人。（惠英紅IG圖片）

之後紅姐再上傳多一張全身的紅色比堅尼火辣靚相，更寫着：「點會咁簡單，再嚟一張全身，找數找數」。不少粉絲都留言大讚：「身材比例超好」、「有樣有身材美魔女」等等，更有粉絲追問紅姐保養秘技。

+ 4 + 4 + 4

余安安修長美腿不輸兩位女兒

去年6月，準備「登六」的余安安跟兩位女兒一同去了澳門旅行，她上載了在泳池邊的照片。安安姐穿上CD圖案的連身泳衣曬Fit爆身形，又同女兒一齊玩水，網民大讚她看起來完全不像年近60歲，而且皮膚白滑，修長美腿絕對不輸給兩位女兒。

安安姐穿上CD圖案的連身泳衣曬Fit爆身形。（余安安微博圖片）

劉曉慶獲網民大讚是美人魚

5年前，內地演員劉曉慶「登六」前都在微博Po出一輯泳衣相，她穿上連身泳衣，戴上泳帽、泳鏡，功架十足地在泳池邊擺出各種伸展姿勢。婀娜多姿的她完全不像60歲，網民非常羨慕劉曉慶的身形，仲大讚她是美人魚。

5年前，內地演員劉曉慶「登六」前都在微博Po出一輯泳衣相。（微博圖片）

劉曉慶不時便會貼出泳照曬Fit爆身形，2018年，當時63歲的她站在水中，一時托着頭一時舉起手，加上皮膚白晳和均稱身形，Keep得咁好當然要分享保持健康年輕的秘訣，就是運動同鍛鍊。