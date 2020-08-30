鍾嘉欣貼舊照「千字文」答謝父母　網民大讚樣貌同十幾年前冇分別

昨天（29）有網民在香港知名討論區「連登」開post，講述現時年輕人不知道究竟鍾嘉欣全盛時期到底有多「女神」。嘉欣是《2003年度溫哥華華裔小姐競選》的冠軍，及後回港發展，當時嘉欣給大家的感覺「好Pure好Ture」，加上經常乘搭地鐵被市民拍下，因而獲得「慳妹」的稱號。今天（30日）嘉欣在社交網站發布了多年前與父母的合照，照片中只有二十出頭的她散發着青春的氣息，竟與現時相比沒有大不同，還增添多了一份女人味。

嘉欣依家返咗TVB拍劇。（IG：chungkayanlinda）

討論區上網友熱烈討論，巧合地，嘉欣今日（30日）亦突然在IG寫下「千字文」感謝父母：「女兒有你們真好！ 在有你們的世界裡， 我是沒有懼怕， 永遠有真情不變的愛， 每天都會有兩次或者以上的電話慰問我今天睡得好嗎？ 吃得飽嗎？ 冷， 要穿多一點衣服， 今天工作辛不辛苦啊？ 雖然有時候真的會好重複又重複， 但是在我最心底裡面， 我知道， 有他們我是多麼的幸運和幸福。 感恩有爸爸媽媽持續穩定的愛。 他們最擅長就是愛他們的子女。 沒有投訴， 沒有怨言， 只是會默默地去支持， 等待消息， 期待着子女向他們分享健康、開心、悲傷、痛苦，或者想沉默靜態的報告。 你今天跟爸爸媽媽聊天了嗎？ 我不是說只是Hi, Bye 這種的對話。 我意思是真的去關心， 聆聽， 分享的那種對話. 祝福大家有感恩和珍惜的心。」

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