「御用宮女」張韋怡自揭未結婚：我這「潘太」可以說「未婚未嫁」

TVB「御用宮女」36歲的張韋怡（Gogo）在2014年與富二代男友Michael 擺酒，及後更為對方誕下兒子Ashton，不時都會在個人社交網站放閃曬幸福，早前Gogo被姑仔直指貪慕虛榮，更涉嫌私吞家翁給孫仔的100萬教育基金，老公Michael亦力撐「老婆」冇做過！當大家以為二人是恩愛夫妻，但Gogo日前竟然在IG自揭與Michael「有實無名」。

8月初於facebook透露不幸於7月尾小產。（IG@gogocheungcwy）

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Gogo在IG上突然有感而發，以「不婚主義」VS 「不分主義」寫撰寫長文：「我承認我是一個對愛情充滿憧憬的女人，一直感情用事、感覺走在前。曾經一段『非君不嫁』的愛情，令我對愛情失望了，對『婚姻』二字就將就了；就遇上了我現在的幸福......這段關係只有「愛的承諾」與『無限互動』，沒有『一紙婚書』給女人的『經濟保障』。多美多好的女人，自身價值都會因歲月和生兒育女而下降褪色。我放棄了這份保障，因為我的任性和對對方的尊重與信任。而更重要的是我努力的人生一直是以『張韋怡』而活，並不是下半生生活在另一半的『姓氏」下，我活得有底氣，愛就一起，不愛就分。彼此也能愛得真實！經濟條件不是首選，當初我沒有選個年齡可以當我『爸』的，沒有選個又肥又醜的，沒有選個給我一紙婚證可是要簽婚前協議的，而是選了一個願意承諾『背負上我和兒子一生』的人。」

張韋怡現年36歲。（IG@gogocheungcwy）

「就是這個『不婚主義』的男人『永遠不分』的承諾。2015年 我們是有大宴雙方家長、親朋擺酒、見報的，所以大家都一直稱呼我『潘太』，享受了2 年的小女人生活，我已經開始改變自己，投身商界至今4年有多，在我的職場裏，我一直是以GogoCheung， 張總自居。『婚了』就能『不分』嗎？！我們沒有『婚』也沒有『分』。而我這個『潘太』亦可以說『未婚未嫁』，我們兒子六歲了，一家三口一直朝夕相對、家庭幸福，謝謝大家關心。」

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