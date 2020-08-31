香港小姐2020︱郭柏妍接受賽果　承認謝嘉怡風趣幽默成奪冠關鍵

本屆《香港小姐》由蘇格蘭混血兒謝嘉怡（Lisa）大熱奪冠，同屬賽前大熱的陳楨怡（Celina）和郭柏妍（Rosita）則屈居亞軍和季軍。

Rosita透露已經約好其他佳麗一齊食飯慶祝。（梁碧玲攝）

季軍Rosita賽後接受《香港01》訪問，問如何看待Lisa奪冠，「開心呀！佢可以攞到獎，因為佢本身好搞笑，（例如）佢（會）寫好多英文譯音喺本簿度。（你同佢friend唔friend?）佢（係）後期join我哋嘅......都會有講嘢，未必可能係最friend，但平時都會有溝通㗎！（你覺得佢贏喺邊？）佢嘅風趣幽默囉！（點樣風趣幽默？）佢話佢一直以嚟想參加香港小姐係（為咗）爸爸！跟住後尾話係（為咗）自己，（同埋）佢唱嗰個《上海灘》都好搞笑。（你覺得自己輸咗邊度？）佢哋都好出色啦！尤其才藝方面，（Celina）彈豎琴啦！咁Lisa就唱歌啦！」

問到決賽之後會怎樣慶祝，Rosita續說：「依家最想可能就係食嘢啦！因為我為呢個選美都有特登減咗少少肥，戒咗少少甜嘢。（今晚大食特食？）希望做完嘢有機會可以食少少。（會唔會同啲佳麗慶祝呀？）會呀！我哋會約埋一齊出去慶祝。（食咩？）可能食Omakase（廚師發辦）或者韓燒呀、日式放題。（約咗啦？）約咗啦！」

她直言，自己最想入行做演員，「因為冇試過，活係呢個角色係點樣嘅呢？都會想試下！」她在接受其他傳媒訪問時又透露自己之後會半工讀，一邊兼顧演藝工作一邊讀書。

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