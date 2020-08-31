【妻子的浪漫旅行4】46歲蔡少芬扮學生零違和　最美長腿Gina無份

內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行4》，即將進入收官階段，近日節目組釋出預告版，幾位美女人妻大玩變裝，返回少女時代的校園生活，齊齊以短裙長襪學生look亮相，最讓人意想不到，是46歲的蔡少芬，比起26歲的Gina外貌毫不遜色，至於最美長腿花落誰家，下文自有分曉。

一班人妻人夫化身中學生。（官方微博）

蔡少芬扮學生零違和，看不出真實年齡。（官方微博）

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由謝娜主持的《妻子的浪漫旅行4》，今季的藝人嘉賓有蔡少芬、Gina、胡可及張歆藝，幾位美女人妻均帶同丈夫一起錄製節目，分享她們婚後的苦與樂，而近日官方釋出的預告，蔡少芬等人重返校園，齊齊穿上校服，而人妻的女學生look，全是日系的短裙長襪，露出了大腿位置的「絕對領域」，雖然26歲的Gina年青貌美，甚有優勢，但比拼學生服46歲的蔡少芬，竟然看不出半點老態，學生妹感覺毫無違和感，又將長襪拉過膝蓋，不過講到修長美腿，最靚的竟然是主持人謝娜，她同樣扮演女學生，讓人眼前一亮。

26歲的Gina，百分百青春無敵。（官方微博）

節目當然不是單純的校服派對，更大玩多年前日本組合V6的綜藝環節「未成年主張」(告白天台)，由幾位人夫在高處向太太表白，肉麻得來太太們卻感到十分窩心，其中張晉大嗌「蔡少芬同學，我會讓妳的生活裡，嘗到的甜比苦多，我愛妳。」張晉甜到漏的告白，令太太蔡少芬笑到見牙唔見眼，畫面溫馨窩心，成為節目的最大亮點。