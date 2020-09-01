【這麼遠，那麼近】方東昇爛gag介紹重慶　30分鐘絕無冷場超精彩

方東昇因為曾在主持嘅節目中《世界零距離》、《長命百二歲》及《世界觀》爛gag連連，例如係「一試無妨，再試投降」、「工欲善其事，唔好發脾氣」等等，令節目更充滿娛樂性，又令佢成為「金句王」。

《這麼遠，那麼近》由3分鐘變為30分鐘嘅節目,方東昇功不可沒。(影片截圖)

由方東昇、黄靖婷及李曉欣主持嘅《這麼遠，那麼近》，以介紹世界各地交通情況及設施為主，昨晚播出第一集，三位主持人去重慶，方東昇拎住張地圖，同兩位拍檔研究，並問大家「你今日盪失咗路未呀?」並透露自己喺重慶幾乎日日盪失路，「仲遇到唔少同路人，同樣盪失路嘅人」

方東昇口中嘅堅離地」天橋。

之所以會盪失咗，係因為重慶好多道路都依山而建，結果造成住15樓嘅隨時不及旁邊嘅5樓高，又或者「小路會穿插樓與樓之間，令你不知不覺入咗重慶森林，重慶石屎森林。」又甚至係1樓唔一定係馬路，可能到10樓先係大街，因此而GPS都唔一定準確。方東昇用腳帶大家行走佢口中嘅「堅離地」天橋，期間經過喺天橋旁邊嘅主婦抹窗，方東昇即時上前做訪問，非常懂得把握機會。

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「重慶處處有樓梯，但唔係每條都可以行得好似『天梯』咁浪漫」鏡頭隨即播出小朋友喺樓梯上跌倒嘅畫面，接連係方東昇出現喺樓梯之上，並拋出金句：「呢條長命樓梯，真係長命百二歲都未必行得掂。」所介紹嘅樓梯共209級，相當於10層樓，同攝影師有一段距離嘅方東昇又再拋出金句「這麼遠，那麼，都係遠。」

行到邊.問到邊。

《這麼遠，那麼近》其實早在5月時，喺無綫新聞台播出，當時節目以每集3分鐘嘅形式播出，如今變成30分鐘嘅節目，並在翡翠台播出，相信應該會有更多金句。