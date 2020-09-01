譚松韻母親疑遭酒駕撞死 被告多項重要證據消失惹公憤

譚松韻主演嘅《以家人之名》熱播，令唔少網友都十分關注其母一案。

劇集《以家人之名》喺內地主播，連帶女主角譚松韻母親因車禍身亡一案亦備受關注。譚松韻昨日與經理人、律師現身四川人民法庭，於發言過程中數度哽咽：「我天天都在治癒自己，保持一個很好的心態，接受母親已經離開人世的事情，我每天都很想她，但也是一直在等，等一個公平的審判。」譚松韻表示由出事至今一年多時間，從未收到肇事人或是肇事家屬的道歉，作為家屬感到很不舒服，亦希望法官可以還媽媽一個公道。

被告人馬姓男子全程表現囂張，結果有網友搵出其父疑為當地官員。

庭審過程昨日喺網上公開直播，不過無論係被告囂張嘅態度、證人集體失憶，抑或法官多次打斷原告律師嘅表現，都令網民十分氣憤。另外，事發路段視頻、行車記錄儀等重要證據全面消失，被告嘅毛髮、血液檢測均未有保存樣本均令不少網民十分氣憤，並指被告應該係有「背景」人士。

譚松韻媽媽於2018年底因交通意外身亡 ,案件昨日開審,近日在橫店拍劇嘅譚松韻亦有現身四川人民法庭。

事隔一日，內地有媒體指出被告父親為當地官員，其父接受訪問時，表示事發後曾賣樓並聯絡受害人希望賠償醫藥費，但未有有提到是否曾向受害者道歉，亦未有提到兒子是否涉毒駕。至於譚松韻，其經理人今日在微博發文表示：「感謝大家善意支持，她還好，請大家放心。希望法律保護受害的人！希望法律不要讓善者失望！等待法庭公正的判决 ，還阿姨一個公道。」

有網友整理車禍一案嘅各種可疑之處。