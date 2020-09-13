專訪︱湯怡難忘與洪卓立11年情　回想分手猶有餘悸：唔敢返屋企

湯怡近日出演無綫（TVB）《反黑路人甲》成功入屋，事業一帆風順，但說起湯怡這個名字，大眾第一時間還是會想起她的前度洪卓立（Ken），連在Google搜尋湯怡，第一個相關詞語亦仍是洪卓立，縱使兩人已經分開兩年，看來這段長達11年的戀情不單對當事人而言難忘，對大眾而言亦同樣為二人感到可惜。 撰文：葉詩 短片：詹郭敏 剪接：黃卓敏 攝影：葉志明 服裝：THE KOOPERS 場地：HEXA六公館

湯怡與洪卓立一起走過11年，當大家都理所當然地覺得二人會步入婚姻的殿堂時，二人卻選擇分開。（IG／＠yuenkaka）

時間回到2018年11月13日，二人共同在社交媒體宣布分手，湯怡當時寫下：「不經不覺我們一起走了十一年，時間不長不短、經歷不多也不少，我們的青春彼此住了大家，他在我心裡佔了一個很重要的位置，我們仍然是會為對方赴湯蹈火的好朋友。謝謝你，謝謝你成為了我的三分之一！」

當時二人分手的消息無疑令大眾很是驚訝，二人從2007年起拍拖，2013年公開情侶關係，從寂寂無名的時期起就陪伴彼此走過11年，當大家都理所當然地覺得二人會步入婚姻的殿堂時，二人卻選擇分開；湯怡談起分手的主因就是一切都太理所當然：「大家都想跨多一步，分開大家各自成長對大家都有好處，所以就有呢個決定。」

點擊圖輯睇湯怡專訪靚相↓↓↓

+ 14 + 14 + 14

理性告訴自己要分手，感情上多多少少也會捨不得，畢竟陪伴彼此走過太多高高低低，湯怡坦承分手初期並不好過：「一開始係好唔慣好似身邊冇咗個人去教你、幫你處理好多嘢。」想起分手那段時期，湯怡仍有餘悸，皆因除了要面對自己內心的傷口，還需面對外人對自己感情事的指手劃腳，當時甚至有網民列出湯怡的「十宗罪」，力數她在這段感情中的不是，湯怡說：「我嗰陣拍完戲唔夠膽返屋企，收咗工都留喺片場，唔想返到屋企自己對住四埲牆，個感覺好差。我又唔夠膽出街，好驚出街俾人鬧。」湯怡猶記得那時花了近兩個月才從這樣的情緒狀態走出來，那時候Ken安慰過她說：「其實你冇做錯，唔需要驚任何人。」

點擊圖輯睇湯怡日常靚相↓↓↓

+ 23 + 23 + 23

這一切不免令人聯想起盧廣仲的《幾分之幾》：「那一天你走進了我的生命，謝謝你成為了我的幾分之幾。」一起走過11年，累積了許多不可磨滅的回憶，對彼此的感情大概亦早已從愛情昇華成親情；誰說分手後就要一刀兩斷，連朋友關係都不能維持？湯怡就坦承現時與洪卓立仍然是親近的好朋友：「我同佢一齊咁耐其實已經變咗屋企人，而家好多時唔開心我都會主動搵佢傾偈，我同佢嘅一對狗仔間唔時都會輪流照顧。」

這段11年的感情無疑很深刻，談到到復合的可能，湯怡有所保留地說：「真係冇諗過，就算我哋當初分開，其實都係想大家各自成長一下，將來嘅嘢我哋都唔知。」