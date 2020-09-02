50歲唐文龍由靚仔小生變成Man爆型佬　驚傳變臉樣子愈來愈膠化

娛樂圈中有不少凍齡女神，個個都好似食了防腐劑唔識老似的，美貌十年如一日。其實除了一眾女星凍齡有術，一班男星亦一樣keep得好好，同樣駐顏有術看不出實際年齡，由帥氣靚仔小生成為Man爆型佬，現年50歲的唐文龍 (Michael) 就是其中一位。

唐文龍曾演出《十月初五的月光》。(劇照)

Michael入行時只得25歲，以歌手身份出道的他外表相當俊俏，全盛時期的顏值絕對秒殺現今一眾小鮮肉，他的其中一個唱片造型就激似謝霆鋒。後來Michael由樂壇轉戰電視圈，拍了不少代表作，包括《十月初五的月光》、《棟篤神探》、《人生馬戲團》以及2017年播映的TVB 50周年台慶劇《溏心風暴3》。他在《十月初五的月光》的演出至今依然令人印象難忘，他在劇中的型仔造型一點不輸蝕比主角張智霖。

他全盛時期的顏值絕對秒殺現今一眾小鮮肉。(網上圖片)

而Michael在《溏心風暴3》的演出就令他再度人氣急升，觀察除了讚他演技好，還大讚他無論樣貌和身形都Keep得極佳，即使年屆大叔之齡都完全無走樣，且愈來愈man，型佬味出晒嚟。加上他身形Fit爆又大隻，網民更激讚他是港版水行俠，他在劇中一場爆衫騷肌戲亦成為網民熱話。不過Michael近年卻驚傳變臉，有網民指他的樣子看起來愈來愈唔自然，「進化」過度致令表情繃緊，更呈現膠樣狀態。

他在《溏心風暴3》一場騷肌戲成為網民熱話。(劇集截圖)

點擊下圖逐格睇Michael樣貌「進化」過程：