藝人王敏德與名模馬詩慧大女王曼喜(Kayla)周四(3/9)晚上在Instagram宣布與女友Elaine結婚,她更貼出與Elaine咀嘴兼曬婚戒的相片,並甜蜜地寫道:「you and me until the end of time(你和我,直至時間盡頭)」, 榮升奶奶的馬詩慧亦有留言:「Happily ever after(祝你們永遠快樂)」 ,而女飛魚歐鎧淳亦有留言祝賀一對新人。

2014年出櫃的Kayla曾經講過:「愛一個人,無分性別」。雖然初時父母未能接受女兒出櫃事實,馬詩慧更透露為此與Kayla冷戰一段時間。不過,馬詩慧與老公之後都慢慢接受到Kayla的性取向,而Kayla亦有帶Elaine回家見父母。日前,Elaine都有出席馬詩慧的生日派對,可見她已經融入家中。

Kayla伴侶Elaine和Kayla家人相處融洽。(IG@janetma28)

