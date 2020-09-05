馬貫東現任富家女友竟是朱敏瀚舊愛　因余思霆而導致分手

憑住無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演博士一角而形象入屋的馬貫東，近年事業發展得愈來愈好，早前他在劇集《那些我愛過的人》中飾演患有亞氏保加症醫生，演技就備受讚賞。馬貫東除了事業發展順利，愛情亦同樣如意起飛。他有一位圈外女友，兩人感情穩定且視對方為結婚對象。

馬貫東有一名圈外富貴女友。(馬貫東ig)

據悉，他的女友名叫蘇詠童（Christy），現年26歲，家境富裕家住港島半山，是家中獨女，前年剛從英國的大學畢業返港，在尖沙嘴開設了一間美容院。日前Christy在她的IG post了一段一男一女抹玻璃窗抹及拉尺度位的短片，窗外盡覽無敵靚海景，一看便知是豪宅格局。Christy在帖中寫上「Home sweet Home」並tag上馬貫東的IG帳號，看來兩人正準備展開甜的蜜同居生活。

馬貫東近年事業發展順利。(馬貫東ig)

原來Christy已非首次跟圈中人拍拖，有指她的前男友是朱敏瀚，兩人於2014年開始拍拖，且經常在IG post出拍拖蜜照，遙距並無阻兩人的戀情。可是朱敏瀚前年與2017年華姐冠軍余思霆合作演出劇集《好日子》時，疑戲假情真撻着，結果他向Christy提出分手，兩人分手後均火速刪除了IG上的合照，朱敏瀚與余思霆正式拍拖。

馬貫東與Christy疑展開同居生活。(Christy ig)

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