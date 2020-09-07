鍾欣潼曾睇直播打賞五位數　Mani回應20歲余衍隆加盟英皇傳聞

阿嬌（鍾欣潼）近年轉戰內地發展，經常在抖音露面直銷美容產品。有人發現阿嬌於3月觀看一位小鮮肉的直播，更前前後後大方打賞4萬人民幣（約4.5萬港元），該小鮮肉因而聲名大噪，更瞬間被網民起底，他原名叫余衍隆，年僅20歲，生得濃眉大眼又青靚白凈。阿嬌更留言自爆深宵捧場觀看其直播是因為他生得靚仔之故。

阿嬌鍾欣潼隔離深夜睇抖音直播 竟為小鮮肉余衍隆課金5萬唔手軟

阿嬌留言話因為余衍隆生得靚仔才觀看他直播。（影片截圖）

榮獲阿嬌垂青，余衍隆亦開始行運。據知，阿嬌幫余衍隆鋪橋搭路，早前余衍隆已正式加盟英皇北京娛樂公司，與阿嬌成為同門師姐弟，前途無可限量。

阿嬌與余衍隆難道有發展機會？ (q_gill@IG)

阿嬌同余衍隆做埋同門師姐弟，難道兩人會有更多發展空間？阿嬌經理人霍汶希（Mani）接受傳媒訪問時回應指，余衍隆與所有英皇藝人都有合作機會。問到是否由阿嬌牽線拉攏余衍隆加盟英皇，Mani否認傳聞，解釋早在阿嬌關注余衍隆之前，余衍隆已經有意加盟英皇，期間阿嬌根本尚未認識他。而阿嬌一直都有關注內地網紅，當初是出於好奇才觀看他的直播，因為欣賞他夠努力才大方打賞萬元作鼓勵。

余衍隆外形出色，據知英皇有意將其打造成謝霆鋒和陳偉霆的接班人。（資料圖片）

有消息指，英皇打算將身形高䠷，外形俊朗又青春無敵的余衍隆打造成謝霆鋒和陳偉霆的接班人。早前他有幸隨大師兄謝霆鋒亮相內地綜藝節目《快樂大本營》，因其出色外表和表現而在內地人氣急升，不少內地選秀節目紛紛向他招手。

余衍隆經驗豐富，曾亮相不同內地節目。（余衍隆微博圖片）

余衍隆早在18歲就被捧為校草，相當引人注目。他畢業於上海視覺藝術學院表演系，曾於2018年在《快樂男聲》和《中國新歌聲》中亮相，亦曾參與韓國SM娛樂公司教育練習生培訓，之後再參加過《星動亞洲》第四季而漸露鋒芒。

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