阿嬌鍾欣潼頭部受傷縫數十針　楊受成指有機會要再做手術

阿嬌鍾欣潼9月7日在廈門的酒店房間中發生意外，導致頭部嚴重受傷。（01娛樂／英皇提供）

阿嬌鍾欣潼9月7日凌晨發生意外，喺廈門下榻酒店房間撞到洗手間雲石，頭部嚴重受傷﹗右邊近眉骨處長達6CM傷口共縫數十針，恐有破相之嫌。英皇老闆楊受成接受訪問時，回應阿嬌最新情況。

阿嬌鍾欣潼撞到右邊近眉骨處，MANI到達後馬上將佢轉往專科醫院。（英皇提供）

７號凌晨兩點幾，阿嬌鍾欣潼在廈門下榻酒店房間發生意外，意外發生後，經理人霍汶希（Mani）與容祖兒立即從北京乘坐第一班飛機到廈門了解情況。阿嬌現在身處廈門拍攝網絡大電影。7號零晨兩點幾阿嬌起身去洗手間，突然感覺一陣暈眩繼而倒下，頭部撞向雲石邊，撞到右邊近眉骨處。受傷後，阿嬌立即致電同事求助，同事到達阿嬌房間後，見狀即時將佢送院並通知身在北京嘅Mani及祖兒。到達醫院後做過腦掃描及其他頭部檢查，但由於傷口長達6cm，需要即時進行縫合手術，由內層肌肉到表皮總共縫數十針。

楊受成指阿嬌有機會要再做手術。（鍾欣潼微博）

楊受成接受訪問時表示，阿嬌因早上六點有通告所以凌晨二點起身，卻不慎喺酒店房跌倒。知道阿嬌出事後MANI同容祖兒馬上放低手上工作飛到廈門陪伴。楊受成指阿嬌已接受一次手術，但有可能要做第二次手術，不過傷勢未算太嚴重。