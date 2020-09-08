【慾罷不能】Francesca火速投入新戀情　網民唔睇好：幾時再分手

Netflix人氣真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）已經播完，但有大批粉絲和網民仍繼續追看各參賽者的感情生活。「話題女王」Francesca Farago跟渣男Harry Jowsey的戀情不歡而散，男方揚言要控告女方令他名譽受損。不過Francesca一於懶理，日前被傳媒爆出戀上另一真人騷《The Bacherlorette》第八季參賽者Jef Holm。

慾罷不能│渣男Harry因分手失廿萬粉絲 告Francesca令其名譽受損

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Francesca跟Harry分手後，先被拍得跟澳洲模特兒Casey Boonstra當街熱吻，但堅稱兩人只是好友關係。日前有外國傳媒拍得Francesca跟Jef Holm在沙灘咀嘴的照片，據知兩人數星期前透過朋友介紹而認識，現階段只是剛剛開始。另外，現年36歲的Jef曾是真人騷《The Bacherlorette》第八季的參賽者，當時他跟主角Emily Maynard在節目中訂婚，可惜兩人最終在2012年分手。

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消息一出，有大批粉絲都為Francesca送上祝福。但有大批網民就似乎不看好這段戀情，更留言指：「有冇咁快啊？」、「睇吓幾時再分手」。原因是Francesca跟跟Harry於6月分手後，曾拍片表示自己非常愛Harry，更很希望跟Harry結婚。如今這麼快就投入新戀情，還高調放閃，很可能只是不甘寂寞，同時爭取更多曝光率。