劉佩玥媽媽參選香港小姐影片出土　當年志願竟然想成為女港督

《2020香港小姐競選》的得獎佳麗，左起：陳楨怡亞軍、冠軍謝嘉怡、季軍郭柏妍。（梁碧玲攝）

《2020香港小姐競選》已經完美落幕，而這個話題在網上還是保持熱話，除了今屆的冠軍謝嘉怡每天都被大家討論之外，有網友竟然上載了一條1985年《香港小姐》準決賽的片段，影片中的15號佳麗林嬌原來正是劉佩玥 (Moon)的媽媽，當年林嬌芳齡21歲，身高1.62米。林嬌那時候的職業是家庭教師，志願是成為女港督，真的很有大志。

當年21歲的林嬌。（網上截圖）

當年問答環節中，林嬌被司儀問到如何阻止男士看黃色不良刊物，她說：「我先要舉辦最難看女性選舉，選出來要簽約拍攝做封面人物，等大家連飯都嘔出來。」最後林嬌並未能打入15強的決賽，但也換來美好的回憶和特別的經驗。而最終當年的三甲是謝寧、羅錦如及王愛倫，最上鏡小姐是劉碧儀。

另外林嬌的志願女港督顯然沒有達成，之後亦沒有從政，不過就嫁了劉爸爸成為家庭主婦，先後誕下女兒Moon及其弟。Moon在2013年決定參選港姐，那時候Moon狀態大勇最終殺入三甲，成為季軍，已經比媽媽參選的成績更好，同屆的冠軍及亞軍是陳凱琳和蔡思貝。雖然兩母女都是港姐出身，但並不多人知道Moon的媽媽曾參選港姐，Moon一向對家人的私隱是低調處理，在社交平台都不多分享家人的照片，但感情非常要好。

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