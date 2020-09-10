星級日日瘦│熊黛林生完3個月減30磅　靠5個自律習慣練出腹肌

名模Lynn熊黛林於2018年誕下一對孖女Kaylor同Lyvia，她生產完之後極速修身，近日疫情關係，阿Lynn即使足不出戶，但仍密密做運動keep fit，日前更在社交平台上載健身成果，大曬結實腹肌，令人驚呼：「好似冇生過一樣！」作為名模的Lynn一向重視身材管理，從飲食至運動，都對自己相當嚴格，以下是她維持身材的要訣：

現年39歲的熊黛林即便生下兩位可愛的女兒，仍能維持昔日的模特兒身材。(熊黛林微博)

1.以健康減肥聖品藜麥作為主食

Lynn曾說過自己不是天生瘦底，所以通過嚴格控制飲食和運動來保持身材，生產完之後，她的體重增加了50幾磅，但她在3個月內極速減掉30多磅，之後再漸漸回復身材，現在看來比陀B之前還要fit！

她愛以營養豐富的藜麥作為主食，藜麥被歐美女星名模推舉為減肥恩物，膳食纖維豐富但澱粉質含量低，蛋白質比白米高出 2.4 倍，具高飽足感，還能抗氧化、消水腫，既能減肥又能美顏抗衰老。

藜麥屬低GI（升糖指數）食物，其指數是53，對比其他食物如白飯（升糖指數70）來說較低。升糖指數高的食物容易令人產生飢餓感，嚴重會導致過重、癡肥或引發慢性疾病二型糖尿病。（視覺中國）

不過注意藜麥不能吃過量，而且腸胃不適者及患有腎臟相關疾病患者都不宜過量食用，因為攝取太多的纖維素，容易引起消化不良及胃痛，而由於藜麥具有鉀含量較高，腎臟代謝鉀能力下降，有機會加劇腎臟負擔。

熊黛林懷孕時體重飆升至75kg。（VCG）

懷孕期間，Lynn雙腳浮腫，留言歌頌母親的偉大：「這雙豬蹄什麼時候才能塞進高跟鞋裡？好想和全世界說一聲：媽媽真偉大！」（Instagram圖片／lynnx1010）

2.避免吃高油高鈉食物

Lynn飲食少油少鹽，以清淡健康。她有時工作不吃午飯，不是因為要節食，而是因為通常劇組提供的餐飲比較油膩，所以她寧願推遲午餐，回家吃飯。Lynn曾說過，減肥期間有兩種食材她一定不會碰，就是甜品和油炸食品。

3.勤做運動

在Lynn的社交網站，經常見到她身穿運動套裝做運動，她幾乎每天都會做運動，除了到健身室，家中亦有各種健身輔助器幫助瘦身。

Lynn家中有不少健身器材鋪助keep fit！（Instagram圖片／lynnx1010）

4.走路減肥法 飯後2小時內散步1小時

Lynn有時工作忙碌又要湊小朋友，未必能天天去健身室，但她不會因此而鬆懈，她會用走路減肥，在晚餐後兩小時走路30分鐘至1個小時。不過也不是輕鬆行路，注意要夾緊雙臂，收緊小腹，大步往前走！疫情期間不想落街，孩子又黐身，也可以抱着孩子在家中走動，這樣運動量更大，同時又能增進親子感情。

5.睡前做瑜伽塑身

Lynn每晚睡前都會做瑜伽，除了可以助眠之外，還能夠拉伸肌肉、緩解疲勞，同時可以塑造身體曲線，改善四肢肌肉線條。

Lynn偶爾也會獎勵自己吃得開懷一點，不過大部份時間都非常自律。（Instagram圖片／lynnx1010）

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