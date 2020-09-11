【專訪】馮盈盈演技多次被批壓力超大：拍完幾部劇都會返屋企喊

入行4年，馮盈盈主持、劇集工作未停過，儘管在節目中的言論多次「踩界」、演技備受爭議，但仍無損公對她的力捧程度，6月生日時，與高層樂易玲一齊砌蛋糕，這些機會絕非人人有。

在公在私也話題性十足，對盈盈來說，一邊當作是EQ訓練，一邊自我安慰說:「作為藝人，No news is bad news，正面點去看，還可以趁機宣傳自己想要傳達予大眾的訊息。」

肯博肯捱,有錯即認,又識宣傳自我,馮盈盈已完全學懂娛樂圈生存之道。

自知不足 願受批評

曾在拍攝時遭導演開咪斥責演技有問題；劇集播出後，又因懶音問題遭觀眾批評。資力尚淺，唯有將勤補拙，除跟言語治療師上課改善懶音外，又報名參加由鄭丹瑞主理的演技訓練班，盈盈說：「演戲是比較主觀的事，好難要全世界都認同，而我由始至終都沒有想過要大眾百分百讚賞，只想爭取多一點認同，所以才會下一點苦功。演技訓練有很多功課是透過影片呈現的，有時跟工作撞期了，我要特地早一點起床或等到收工去拍，多多少少有額外的付出。課程不是強勢性，就算退出亦未必會有指責人，但這就是對自己的一個交代，因為真心想改善問題。」

相信觀眾對Madam Koo最有印象應該係呢一幕。(影片截圖)

欲速則不達

所謂人紅是非多，由「MK港姐」、「性博士」到「富豪船P」等等，盈盈身上的標籤層出不窮，可曾感到生氣？她說：「一開始大家可能因為新鮮感而去留意我，直到現在仍關注我的，可能是想看看有沒有變化吧。我不會因別人對我失去新鮮感而改走淑女路線，我希望大家可以看到我更立體的另一面。」盈盈說自己在《#後生仔傾吓偈》中，因節目效果而比較突出，這與她在《反黑路人甲》所飾演的Madom Koo有所不同，儘管明白形象需要時間、毅力經營，但也曾因作品未出街而感到焦急。「現在明白急不來，如果短時間內所有作品同時出街，大家反而會感到混淆。我相信只要做好自己，大家一定會留意到。」換言之，在接下來的《逆天奇案》、《智能愛(AI)人》中，觀眾隨時會見到盈盈的另一面。

盈盈過往有不少新聞話題,都係源自《後生仔》(影片截圖)

父母以行動支持

入行4年，盈盈自覺成熟了不少，大致表現或許是在節目中，因緋聞遭揶揄時，自己也會笑埋一份。「以前比較會收埋自己，雖然大家見我平時好開朗，但其實之前拍完幾部劇都會返屋企喊，每次一想到明明可以做得更好就會感到納悶，但現在會坦承地同朋友分享、傾訴。」儘管盈盈向來對父母報喜不報憂，但要知道她的一舉一動，確實不難。「就算擔心，他們也不會直接問，取之代之是行動。就好似之前他們的租約未到期，我的租約也未到期，但有日突然叫我一起去看看三房單位，沒有任何解釋，但大家都明白，這讓我感到很窩心，但同時亦很抱歉讓他們擔心。」

一講到想要做全能藝人,挑戰唱歌,盈盈即時笑晒。

挑戰非主流

去年與男友分手後，盈盈並沒有搬回家與父母同住，反而展開了獨立生活，她解釋是因為當她搬走後，父母所搬的新屋並沒有足夠空間容納她，就連客廳也被兩隻愛犬佔據。「所以都是一個很好的契機讓我去獨立，學識打理屋企。不過其實有一刻覺得奇怪，為什麼大家如此留意馮盈盈，連我搬去哪、租金多少、看過什麼樓盤都有各種報道，到底我有什麼吸引力呢？後來跟朋友聊天時，他們認為我也要有如此的新聞價值才可以。這樣想一想，好像也是一件好事，作為藝人，No news is bad news ，正面一些去看，我可趁機宣傳想要傳遞給大家的訊息。」盈盈曾在節目中中透露小時候的夢想是成為港姐，如今夢想成真，那她現在目標又是什麼呢？她直言自己是個有野心的人。「現在大家是想成為全能藝人吧，因為喜歡挑戰非主流的東西，可以的話……想唱歌做歌手。」過去盈盈也曾在《#後生仔傾吓偈》展現恐怖歌喉，如今她有意挑戰唱歌，成為全能藝人野心似乎唔係一般大！

Wardrobe : PortsPURE

Heel : Malone Souliers

Makeup & Hair: Kayo Wang @ Kayo Makeup

場地: The Code

攝影：陳順禎