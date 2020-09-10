王菲直播高水準演唱《Landing Guy》　網友勁受落：天堂般的享受

51歲天后王菲於周三晚（9/9）久違地公開露面，在網上節目與眾人一齊唱K，依舊高水準的演出當然瞬間成為網絡熱話，「王菲狀態」立即登上微博熱搜第一位，而王菲演唱的其中一首英文歌《Landing Guy》亦在微博上掀起不少討論。

王菲網上節目唱《下雨天》字正腔圓 與神秘嘉賓馬雲合唱勁開心

王菲閉上眼演唱《Landing Guy》，非常放鬆。（影片截圖）

王菲在演唱《Landing Guy》時狀甚陶醉，更一度依靠在梳化上，閉上眼投入地唱歌，看來氣氛讓她放鬆又舒服。

《Landing Guy》的原唱是內地創作歌手劉昊霖和kidult，歌曲收錄在2016年底發行的專輯《魚乾舖裡》內。（網絡圖片）

《Landing Guy》的原唱是內地創作型歌手劉昊霖， Kidult和音，前者作曲、後者作詞。歌曲收錄於2016年底發行的專輯《魚乾舖裡》內，是一首柔和奇幻、帶有民謠風格的歌曲。

王菲每次唱歌均是高水準演出，微博網友對《Landing Guy》勁受落。(王菲veggieg@微博)

網民大讚《Landing Guy》旋律舒緩，配上王菲空靈清澈的聲音簡直是無得彈，沁人心脾，閉上眼聽這歌是一種天堂般的享受；更有不少人透露，在王菲唱完之後已經立即將《Landing Guy》收錄入個人歌單內；又有人直言想聽Live，叫王菲將此曲收錄在演唱會歌單中。

王菲前夫竇唯的妹妹竇穎當晚為王菲和音，有網民對王菲能夠對前夫家人保持良好關係大感佩服。（影片截圖）

值得一提的是，當晚王菲前夫竇唯的妹妹竇穎亦在場，並為王菲和音，聲音同樣清澈動人。竇穎本身也是一名歌手，有微博網友對王菲能夠和前夫家人一直保持良好關係大感佩服，稱讚王菲心胸廣闊又夠瀟灑。

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