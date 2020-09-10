與孫耀威一段情無疾而終　49歲《懷玉公主》鄭家榆受盡情傷仍未嫁

台灣女星鄭家榆2000年憑藉劇集《懷玉公主》於中港台紅極一時，外貌極具古典氣質的她成為一代女神，為她的事業帶來高峰，曾與孫耀威有過一段無疾而終的感情，令她受傷極深，之後毫無預警息影，數年後重返電視圈已淪為配角。如今她49歲，感情雖未有着落，但氣質依舊。

鄭家榆氣質出眾，曾是一線花旦。（網上圖片）

鄭家榆當年憑《懷玉公主》紅遍中港台。（微博圖片）

鄭家榆於香港出生，11歲到美國讀書，23歲在台灣出道，初出道就與蘇有朋拍攝大尺度電影《情色》，鄭家榆裸體演出與蘇有朋連場激情床戲，為她打響知名度。

鄭家榆初出道便接拍大尺度電影，更曾拍裸照。（網上圖片）

不過真正將她帶到事業高峰的，是接拍《懷玉公主》，期間她與孫耀威日久生情，但男方從不承認戀情，更於2001年單方面宣布分手，據說此舉令鄭家榆深受打擊，更因此而患上抑鬱症。

之後鄭家榆於2009年突然息影，一口氣推掉3部內地劇，外界流言四起，指她為情所傷，患上抑鬱症等。她後來解釋當年只是燙傷以及家中有事才淡出娛樂圈。3、4年後復出，她已經難以擠身一線之列。

鄭家榆息影3年後，於2012年曾上節目透露自己與孫耀威分手後，要用5年走出情傷，不過近年也許隨着年齡增長加上有宗教信仰，她也漸漸放下過去，兩年前接受訪問表示其實自己從不怪孫耀威，更指不覺得對方傷害了自己，但始終沒有透露分手原因。

鄭家榆8年前上節目，重提舊情，坦言仍為此而難過。（影片截圖）

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如今鄭家榆49歲，雖然面上開始有些細紋，但她亦從不掩飾，不時跟大家分享自己的生活，閒時做運動，跟好姊妹食下午茶，雖然感情未有着落，但生活悠閒自在。

鄭家榆現在已經49歲，雖然臉上多了一些歲月的痕跡，但仍不損她的氣質。（FB圖片／真實真性情-鄭家榆）

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