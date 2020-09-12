湯怡梁芷珮率先行海洋公園山徑　都市傳說纜車失事全家斃命

受第三波疫情影響，關閉近2個月的海洋公園正積極準備重開，日前宣布推出「森度遊」計劃，活動包括在水族館內做瑜伽、「高峰樂園」露營以及由專人帶領踏足園內的山徑。藝人湯怡、洪永城和梁芷珮就率先試行，仲大讚除了可以看到靚海景外，還有纜車做打卡背景。之不過，這條遠足山徑卻流傳着一個都市傳說，不少網民大表怕怕。

湯怡率先試行，大讚除了可以看到靚海景外，還有纜車做打卡背景。（IG/ @yuenkaka）

傳海洋公園曾發生纜車失事意外 一家四口全部身亡

傳說在海洋公園開幕不久，曾發生纜車失事意外，整架車廂墜落山崖。車廂內的一家四口因而身亡、全家斃命，有傳園方當時以直升機將一大幅白色海馬旗掩蓋失事位置。甚至有恐怖傳言指，如果在纜車上仔細往下觀察，你會發現一個損毀嚴重的車廂，隱隱約約會看到裏面有四個人正向你揮手，有傳海洋公園因而從不開放纜車下的行山徑。

傳說在海洋公園開幕不久，曾發生纜車失事意外，整架車廂墜落山崖。（IG/ @mchristyleung）

海洋公園纜車監督、經理再三澄清絕無傷亡事件

翻查舊報章，新加坡聖淘沙附近曾於1983年發生架空纜車墮海慘劇，導致七人喪生。當時《華僑日報》亦有撰文替海洋公園澄清，指「意外帶來恐怖聯想」，並強調「本港架空纜車系統從未發生過意外」，呼籲市民可以放心乘搭。

新加坡曾於1983年發生纜車事故，港媒亦有提及海洋公園纜車系統。（資料圖片）

另外，1976年加入樂園纜車部的高級纜車監督許泰儒亦有就事件澄清，他指80年代初，南朗山出現了一次龍捲風，他當日亦有上班負責纜車維修。許泰儒指當時有纜車車頂蓋被龍捲風吹落山腳，而遊人見到車頂蓋就誤以為是整個車廂，於是就傳出「跌過人」、「死過人」等等的傳聞，但他再三澄清絕無傷亡事件，更憤言：「完全冇咁嘅事，有咩可能發生人命嘅事，喺香港可以被掩蓋到？」

而海洋公園纜車經理簡英富曾於2006年接受傳媒訪問時亦提到，當時山頂處發生龍捲風，將鋼纜扯離纜塔，園方須即時搶修，才能將纜車上的乘客送回上落站。而纜車初時屬舊式設計，外罩離車廂較高，故外罩被吹掉進深谷惹起誤會，事實上並無人傷亡。傳說孰真孰假，至今仍眾說紛紜，有網民認為當時社會環境不同，政府為推動旅遊業，亦有可能隱瞞事故，不過真的是信不信由你。

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