馬貫東專向富家女埋手？ 傳與舊愛拍拖做軟飯王開支由女方全包

現年33歲的馬貫東早前被爆與朱敏瀚的舊愛Christy拍拖，兩人更疑似準備展開甜蜜的同居生活。據悉，他的女友名叫蘇詠童（Christy），現年26歲，家境富裕家住港島半山，是家中獨女，前年剛從英國的大學畢業返港，在尖沙嘴開設了一間美容院。早前馬貫東接受《香港01》訪問時就坦承與Christy拍拖，兩人剛開始不久，又澄清女友並非如報道所說的富家女。

馬貫東近年事業發展順利。(馬貫東ig)

不過今日就有讀者向傳媒爆料，指原來馬貫東以往專向有錢女埋手，未和現任女友Christy拍拖前，他有一名感情穩定的圈外女友Queenie Kwok，Queenie與Christy一樣是在英國大學畢業後返港，Queenie家中經營海鮮批發生意，據知她父更是政協。爆料者又指馬貫東在Queenie朋友圈中是出名的「軟飯王」，陳先生指馬貫東在Queenie朋友圈中是出名「軟飯王」，身上服飾以至出街食飯全由女方埋單，甚至連馬貫東的卡數亦是由女方負責幫他支付。馬貫東與Queenie於3年前經朋友介紹認識，他開工都是由Queenie揸車管接管送，兩人一起去旅行亦是由係Queenie全數付費，飛機坐business classs，入住貴價酒店，旅行使費都由Quennie全包。有指Queenie父母很反對她拍拖，兩人最終於去年中分手。

馬貫東現任女友Christy。(ig圖片)

爆料者又指馬貫東和Queenie拍拖期間，曾千叮萬囑女方不能公開關係，所以Queenie鮮有於IG post兩人的合照，其中一次是兩年前馬貫東生日，Queenie聯同《愛‧回家》一班演員為男友慶生，她事後在IG post了大合照，相中的她倚在馬貫東身旁，面露甜笑。可是，馬貫東在IG所po的同一場合大合照，卻沒有Queenie的蹤影；另一次是由馬貫東在FB見有一張男女在夕陽下拖手剪影照，並留言表示：「天陰或天晴，有一對我們，不離亦不棄。」還tag了Queenie，實屬難得。去年5月，馬貫東於IG中透露和Queenie分手，貼出一張在英國旅行的單人照，並留言表示：「與你我有關的回憶不會抹去，都在心裏，謝謝你的一切。我們之間沒有涉及其他人，只是現在換了角色，帶上祝福，回到最初。願你我未來更幸福。」他曾表示視Queenie為結婚對象，對方曾陪她走過人生的低潮。

馬貫東去年5月於IG暗示自己與Queenie分手。(馬貫東ig)