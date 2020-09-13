【這就是街舞】金晨超完美腹肌震驚網民　長期維持17歲少女身材

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》完美收官，姐姐們人氣急升，不論勝負工作量都大大增加，而其中一位姐姐金晨，近日在《這就是街舞3》亮相擔任評審，更露了一手精湛舞藝，身材一向無可挑剔的她，穿上露臍裝大曬人魚線，震驚網民，而「金晨腹肌」更登上了熱搜，下文為大家帶來金晨長期維持17歲少女身材的秘訣。

金晨在《這就是街舞3》亮相，還展示一身精湛舞技。（金晨微博）

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30歲的金晨，近日憑《乘風破浪的姐姐》，成為內地火紅女星，儘管節目已經圓滿收官，但金晨卻成為了綜藝節目的搶手紅星，繼《奮鬥吧！主播》力邀她加盟後，在最近播出的《這就是街舞3》，更當上了美女評審團，最讓人意想不到是金晨雖然學芭蕾舞和民族舞出身，但原來跳街舞都有超凡功架，舉手投足都相當吸睛，勁度十足，讓人眼前一亮。

金晨每日都會健身，而且只食6分飽。（金晨微博）

金晨在節目中，以露臍裝上陣，配以豹紋上衣，充滿野性魅力，在腰肢扭動間，展示出超瘦螞蟻腰，還隱隱顯露出人魚線，而「金晨腹肌」更登上了熱搜。金晨長期維持住少女身材，全因長期刻苦做gym，每逢在拍攝空檔，她都會到健身室，不時在網上Po出她的運動照片，飲食上亦十分節制，每餐只食6分飽，而且以素食為主，最重要是餐前喝一大碗湯水，長期堅持確是想肥都難。

金晨在《乘風破浪的姐姐》，已經大曬螞蟻腰。（金晨微博）

同場加映陳嘉倩行山美圖：