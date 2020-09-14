【演員請就位2】胡杏兒演繹失去女兒爆喊　重現囧樣竟獲讚好戲

內地演技類真人騷《演員請就位2》，港人熟悉的視后胡杏兒，自從她加盟錄製節目後，令人相當期待她的表現，而近日官方釋出預告片，就率先透露了多位參賽演員，胡杏兒在節目中，將會重現電影《親愛的》中，一名農村婦的養子女被帶走時的心痛，狂飆演技，甚至有網民激讚她的爆喊戲，比起原演員趙薇的演出更加入木三分，本地薑再次震驚內地網民。

胡杏兒要演出《親愛的》趙薇的角色。（官方微博）

《演員請就位》來到第2季，顧名思義，是由40位藝人分為S、A、B三級，各自比拼演技，導演評審陣容有趙薇、陳凱歌、郭敬明及新加盟的爾冬陞，參賽藝人方面，包括有胡杏兒、黃奕、婁藝瀟、文淇、楊超越、宋威龍、李一桐、丁程鑫、何昶希等，全是人氣高企的演技派藝人，胡杏兒要脫穎而出，就要看她歷年來累積的演技及臨場狀態。

網民大讚胡杏兒好戲，力壓趙薇。（官方微博）

胡杏兒在電視劇《太極》中的演出。（網上圖片）

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近日官方釋出節目預告，胡杏兒放下美女形象，以農村婦打扮，演出趙薇主演的電影《親愛的》李紅琴一角，片中講述她要爭取養女吉芳的撫養權，雖然只得短短幾秒鐘片段，但胡杏兒的爆喊戲，失去女兒時撕心裂肺的心靈之痛，演來比起趙薇更加具感染力，杏兒甚至因為太過投入，竟然重現在電視劇《太極》中的「囧樣」，而內地觀眾就大讚杏兒演技精湛，喊得甚有感情，不過本地演員參加內地的真人騷，一向是陪跑居多，胡杏兒要勝出比賽，殊不容易。

40歲的胡杏兒保養得宜，完全看不出已為人母。（胡杏兒微博）

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同場加映陳嘉倩行山美圖：