陳柏宇兩歲女被攻擊　老婆符曉薇憤怒反擊：我相信有報應

37歲歌手陳柏宇（Jason）老婆符曉薇（Leanne）近日為寶貝女大動肝火，究竟所為何事？

近日Leanne兩歲寶貝女陳羿辰（Abigail）突遭網民無端攻擊，對方連番侮辱：「你個女正垃圾」、「廢物」。（IG@leannefu_1027）

事源是，近日Leanne兩歲寶貝女陳羿辰（Abigail）突遭網民無端攻擊，Leanne上載一張與該名網民的私訊截圖，對方口出惡言「你個女正垃圾」、「廢物」。

Leanne公開對話，反擊指對方口出惡言會有報應。（IG@leannefu_1027）

Leanne見囡囡被侮辱，愛女心切的她當然憤怒反擊：「作為一個公眾人物，周時都會遇到呢啲咁嘅人，通常都係會惡言我本人，極少會對小朋友惡言。我唔會回覆呢啲人，大家都冇乜必要同呢啲人理論，因為我相信有報應，你估喺網絡上惡言就唔係做緊壞事？其實當你有壞嘅心態，無論一個動作，就算一句說話，你都種下咗一個因，所以你繼續種吧，承受嘅唔係我，只會係你自己，因為我心態比你強大。」

Leanne之後拋開不快，繼續上載囡囡的可愛片段。（IG@leannefu_1027）

她續指，平日均面對不少類似留言，選擇公開是希望大家可以做一個有同理心的人。而之後Leanne繼續分享囡囡生活點滴，似乎已經將不快拋諸腦後。

Leanne早前曾爆出懷有第二胎，卻因宮外孕而需緊急切除左邊輸卵管保命，之後在老公Jason陪伴下走出流產之痛。

點擊下圖觀看Jason同Leanne一家三口的溫馨相：