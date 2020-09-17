愛回家︱周嘉洛指拍攝時不知有手套　否認獲無綫力保：清者自清！

無綫上周三（9/9）播出的處境喜劇《愛回家之開心速遞》中驚現「五一政治手勢」，據傳媒報道，負責該集的導演Justin被無綫辭退，其中更列出三大嫌疑人，包括劇中三名男演員單立文、周嘉洛及陳浚霆，指他們埋位前均被目睹曾接觸過該對手套，但基於特別原因，令他們能夠免受責罰。

據傳媒報道，周家洛因戲中飾演的角色「金城安」人氣甚高，故被無綫保住。（周嘉洛IG）

有報道指，手套事件發生之後，在劇中飾演人氣角色「金城安」（廢青安）的周嘉洛，因深受觀眾及網民喜愛而被無綫力保、免於責難，故向導演開刀。周嘉洛於報道出街後接受《香港01》訪問，承認當時自己在場，但否認有掂過對手套，「拍攝當日在場，有個scene（情景），但係其實我自己對個手套係完全冇概念，甚至唔知道個手套嘅存在。」

周嘉洛不否認看過對手套，但解釋自己當時「冇為意個佢嘅存在。」（TVB圖片）

他續指，自己不否認見過對手套，「但嗰陣我喺係個scene入面㗎嘛！我係冇為意個佢嘅存在。」他不認為被自己因被無綫力捧而保住飯碗，反指是「清者自清」。

最後周嘉洛又透露，自己聽聞導演Justin是基於私人理由辭職，未曾聽過他被革職，故未有深究追問，而他在Justin正式辭職前都有見面並曾交談過。

【愛回家】無綫回應「五一」黃手套導演被炒 表示有人突然辭職