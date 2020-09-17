小鬼成爆紅關鍵字？數據分析黃鴻升三件事　鬼峮戀未係最多人關注

台灣男星小鬼黃鴻升（16日）驚傳陳屍於北投住處，不少人第一時間懷疑是假新聞，Google Trend（台灣）超過200萬次搜尋（編按：香港超過20+萬次搜尋），後來噩耗經證實，讓許多網友震驚，警方初步釐清現場沒有藥物跟打鬥痕跡，倒臥於浴室外口鼻微微出血，初步研判疑為猝死。

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「小鬼」在Google Trend（台灣）超過200萬次搜尋。（截圖）

黃鴻升早期被星探挖掘，18歲就出道進入演藝圈，曾主持過兒童節目《下課花路米》，也跨足歌唱事業，組過男子團體「HC3」、「丸子」，也出演過電視劇《終極一班》、《剩女保鏢》及電影《陣頭》、《角頭》等，近期則活躍於綜藝節目，作品多元且出道時間長，小鬼的身影是不少八年級的青春回憶。

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生日當天發新曲、粉絲湧祝福達近期聲量高峰（聲量：3384則）

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，回顧小鬼黃鴻升近一年聲量高峰，落在2019年11月28日，也就是小鬼36歲生日當天，不僅參與主持的節目《綜藝玩很大》在粉專獻上祝福，吸引超過3000則留言祝賀，黃鴻升在當天發布的第六張專輯《Plan B》造成討論，單日創下3384則聲量。

黃鴻升在當天發布的第六張專輯《Plan B》造成討論。（Youtube截圖）

《綜藝玩很大》闖出一片天 粉絲支持「鬼隊長」（聲量：1388則）

其次是2019年11月2日，節目《綜藝玩很大》第273集「廢咖界魔王降臨玩很大？」播出，黃鴻升與吳宗憲到台中出外景，邀請綠茶、甄莉、姚元浩、蘿莉塔、余祥銓、Vicky、陳樂樂等人爆笑互動，其中身為小隊長的小鬼，帶著「笑」果十足的余祥銓闖關，逗樂許多網友留言「黑隊加油！小鬼辛苦啦」、「鬼越來越好笑」，當天有1388則討論。

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「鬼峮戀」曝光、傳與KID瑜亮情結引熱議（聲量：785則）

再來是2020年6月17日，小鬼被週刊直擊進出啦啦隊女神峮峮（吳函峮）住處，兩人因共同參與《綜藝玩很大》節目認識，「鬼峮戀」曝光後引起網友熱議。

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當日話題也延伸出到小鬼在《綜藝玩很大》表現亮眼，被傳出主持人之一的KID因當兵暫別螢光幕，時常開玩笑「怕小鬼搶飯碗」，遭外界傳出兩人有「瑜亮情節」，讓小鬼當時的戀情與工作表現單日有785 筆討論。

回顧小鬼黃鴻升近一年聲量趨勢，他生日當天推出的新歌曲作品、主持《綜藝玩很大》以及戀情為三大高峰，一年共50252筆。（DailyView授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2019/09/18 - 2020/09/15 )）

分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2019年09月18日到2020年09月15日 。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小鬼黃鴻升』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】