盤點《東張西望》主持豪宅 　有人擁無敵海景有人擁二千呎花園

，人稱Patrick Sir嘅林溥來，近年除《東張西望》外，唔少大騷都有份主持。（IG@Patrick Sir）

如果要數《東張西望》嘅樓王，相信一定非Patrick Sir(林溥來)莫屬。深明投資重要性嘅佢，早年已有買基金、股票習慣嘅佢，去年以2,950萬元買入壹號雲頂一個面積1,123方呎單位，屬3房連套房間隔，另連2293方呎花園。

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據悉，壹號雲頂係Patrick Sir第三個物業，另一個物業位於九龍塘。另外，Patrick Sir現時亦擁有自己嘅補習社、幼稚園、製作公司和Party Room

因男友關係，陳庭欣由屋村進駐千萬豪宅。（IG：@toby_yanyan）

港姐出身嘅陳庭欣本身與家人同住啟晴邨，同自從與彩豐行老闆楊振源(Benny)拍拖後，陳庭欣已進駐男友位於尖沙咀嘅天璽千呎豪宅，市值5,000萬。有指Benny除天璽外，亦手持多個豪宅及工廈單位，總價近兩億。

區永權屋企坐擁無敵大海景。（影片截圖）

為咗方便兩名兒子入讀國際學校，區永權近年租住嘅都係港島區樓盤。不時將喺IG分享囝囝照片嘅佢，最吸引網民嘅一定係屋企嘅無遨海景露台，睇日落一流，睇屋外景觀，網友估計應是豪宅貝沙灣。

朱智賢暫時仍未復工。(IG@ashley_ellabel)

早前因為偷食而被停工嘅朱智賢，曾與謝東閔於深井御海峰同居，但偷食事件後，謝東閔已搬到屯門海譽，而朱智賢則搬返位於屯門市中心嘅娘家。

吳幸美曾在《東張》飲「斷片酒」而成為熱話。（IG圖)

主持《東張西望》快10年嘅吳幸美，甚少在IG分享家中照片，不過唔少網民都表示經常喺白田邨見到其蹤影，相信佢住白田邨機會甚高。

為咗家中愛犬，李旻芳暫時無意搬離西貢。(IG圖片)

早前因為照顧家巨型狗狗嘅李旻芳，雖然婚後有意置物，但由於怕搬屋會令家中兩隻愛犬唔適應，所以一直居於西貢唐樓。由其IG所見，屋企除有足夠地方予兩隻金毛尋回犬走動之餘，亦放得落跑步機，空間十足，但缺點就係無電梯。

潘梓鋒除《東張》外,亦曾主持《三日兩夜》。(IG圖片)

同樣返屋企要行樓梯嘅，仲有肌肉男潘梓鋒（Bryan Pun），不時喺家中天台練習功夫嘅佢據悉住喺將軍澳坑口村，返TVB開工非常方便。