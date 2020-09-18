伍碧權交代郭富城親到醫院為愛徒打氣：希望佢嘅歌聲可喚醒林嘉成

前香港電台節目主持曾智華近日在其報章專欄爆出一個「封塵」26年的秘密，事件涉及有線18台賽馬主持伍碧權之已故愛徒 ─ 見習騎師林嘉成和郭富城。香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》特別邀得伍碧權接受訪問，與觀眾分享事件發生的經過。這段訪問將安排於今晚（17日）8時於免費電視香港開電視77台播出。

1994年，被譽為告東尼接班人的見習騎師林嘉成於香港仔隧道內遇上交通意外，重傷昏迷。由於林嘉成一直視郭富城為偶像，伍碧權（權哥）為了愛徒的生命安危，不惜冒昧請曾智華幫忙聯絡當時已屆天皇巨星的郭富城（城城），希望城城能親身到醫院為林嘉成打氣。26年後再提起此事，權哥感謝曾智華的協助，亦藉是次機會再一次多謝城城的幫忙：「出事後，我於馬會（香港賽馬會）會所的酒吧內碰到曾智華，便冒昧上前請他幫忙，希望他能協助邀請郭富城到醫院探望林嘉成，盼望能借郭富城的歌聲喚醒昏迷的林嘉成。當時我並沒有信心郭富城會答允，只是靈機一觸，又碰巧遇到曾智華，很多謝他及車淑梅圓滿促成這件事，亦十分感激郭富城於百忙中抽空到醫院為林嘉成打氣。惟失望的是，林嘉成最終未能甦醒。」問到權哥如何評價城城的為人：「我雖與他很少接觸，但於此事我認為他是一個十分有善心、有公德心的人，是一個不可多得的朋友。」