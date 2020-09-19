百歲山電視廣告長踞TVB黃金時段　四部曲故事燒腦過《TENET天能》

電視廣告是電視台的主要收入來源，但不少廣告卻令觀眾睇到「黑人問號」，除了「蘋果廣告製作公司」的放煙花廣告，內地礦泉水品牌「百歲山」的公主搶水廣告亦是令人費解，自2014年首次播出後便出現各種解讀，當中最多人問的絕對是「為什麼公主都愛搶別人的水」，而廣告系列最後更發展至四部曲，故事時間或者橫跨過千年，複雜隨時超過荷里活鉅製《TENET天能》。

百歲山礦泉水廣告長踞TVB黃金時段，其背景音樂更是超級洗腦。（電視畫面）

「蘋果廣告製作公司」的放煙花廣告曾在2018年掀起網絡熱話。（電視畫面）

TVB神秘廣告引熱話 5秒引不安網友零頭緒：以為開咗大陸台！

在廣告系列的首部曲中，公主在侍衛護送下乘着豪華房車出門，其時有位老伯拿着一支水不斷沿樓梯拾級而上，老伯後來見到小屋前有長凳便坐下來稍事休息。之後，經過的公主下車走近老伯，更拿走老伯面前支水，老伯本來想伸手阻止，但見到公主的面龐後卻露出有如看見神蹟的笑容。最後，公主上車離開，並看着老伯回眸微笑。

點擊下圖觀看首部曲畫面，以及搞清其餘三部曲故事情節：

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在百歲山廣告系列裏面，有不少重點值得留意，首先是公主在首部曲中以房車離開古堡，但在第三部曲中卻乘坐馬車，顯示出首部曲和第三部曲的發生時間或者相隔甚遠，但第三部曲卻出現回想畫面，可見第三部曲是發生在首部曲故事之後，兩者有所矛盾；其次是二部曲中的老伯和男士穿着、髮型非常相似，令觀眾不期然將兩人聯想為同一個人，其中一個可能性是老伯飲用礦泉水後回復年輕，又可能是公主穿越到另一時空與年輕的老伯相遇，令人完全摸不着頭腦。

一直以來，不少網絡文章都嘗試為故事註解，其中一個說法尤其特別，因為它指廣告中的老伯和公主原來分別是著名法國哲學家笛卡兒，以及瑞典公主（後為女王）克莉絲汀娜，更稱廣告向他們的淒美愛情故事致敬。然而，笛卡兒和克莉絲汀娜在歷史上最多僅屬師徒關係，而克莉絲汀娜亦被後世普遍認為是同性戀者，所以這個說法未必站得住腳。

法國哲學家笛卡兒1650年2月11日在瑞典斯德哥爾摩因肺炎病逝，終年53歲。（網上圖片）

那麼，「百歲山四部曲」故事到底是怎樣？相信700萬人會有700萬種不同的說法，因為這個問題從來沒有真正答案，而公主搶走老伯的礦泉水亦只是代表支水非常珍貴，沒有其他特別意思，而官方更曾於2015年在微博發帖，叫觀眾、網民參與電視廣告劇情競猜，以贏取「歐洲古堡雙人遊」，所以這個廣告系列拍得如此難明、腦洞大開都是只是一種宣傳伎倆，而廣告商、製作公司亦一直沒有為此解畫，明顯是觀眾認真便輸了！