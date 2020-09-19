柳俊江認衝動毆打老婆男友人　盤點主播界戀事、緋聞多籮籮

前無綫新聞主播柳俊江上周三（9號）於觀塘與另一名25歲男子涉嫌在公眾地方打架被捕，有指該名25歲男子是雷康怡的男友人，其後更傳出柳俊江正與其妻子雷康怡（Florence）鬧離婚並已分居的消息。而柳俊江昨晚 (18號) 就發聲明表示事件源於一場誤會，他深深為自己的行為致歉，又強調雷康怡是好太太、好媽媽，一切問題出於自己誤解以及毫無理據的衝動，並希望外界不要作沒有根據的猜測，他會一如以往地，全心全意愛我的家人，一家人會如常生活。

柳俊江表示會與太太如常生活。(柳俊江IG)

新聞主播雖然不算是正式的藝人，但他們的私生活包括戀情等亦備受觀眾和網民的關注，當中有一些主播就涉及桃色新聞。陳嘉倩是不少網民心目中的女神，她於2017年底被踢爆與有案底的陳志遠（Stephen）拍拖，不過陳志遠當時已有位正印女友、無線藝人朱婉禎。事件曝光後朱婉禎聲淚俱下指陳嘉倩搶她男友陳志遠，陳嘉倩隨即否認自己有做「小三」，並發長文表示自己「當初沒有帶眼識人」，更不斷遭人威嚇、滋擾，要報警處理。

嘉倩BB。(陳嘉倩IG)

周嘉儀當年與比她年長18歲的上司許方輝傳出過一段桃色新聞，一度成為城中熱話。已婚的的許方輝於2013年與周嘉儀約會斷正，之後兩人均被無綫勒令停職放假避風頭。周嘉儀年年已離開無綫，投身金融行業，有指她與全國政協林健鋒的兒子林凱章拍拖。

周嘉儀已離開主播界。(周嘉儀IG)

有「小飛俠」外號的林燕玲於2009年與曾參選會計界立法會選舉的龔耀輝傳出緋聞，龔耀輝己婚，兩人被影到於酒店約會。林燕玲於2017年與拍拖一年多任金融界的男友葉浩文結婚，並於今年4月誕下一子。趙海珠曾被爆與大她20年的高層李文祝拍拖，之後又與新聞部攝影師陳堯恩傳緋聞。趙海珠年前已轉行，現任職銀行高級投資顧問兼董事，她於2011年與物流太子爺陳昊言結婚，婚後育有一對子女。張文采與藝員羅鈞滿曾拍拖4年，可是因男方有第三者而分手，張文采於2018年與任職消防員的盧樂輝結婚。

趙海珠。(趙海珠FB)

蔡雪瑩離開了無綫的主播崗位後轉職金融界和主持工作，於2016年與上市公司亞洲木薯太子爺朱威霖奉子成婚，婚後育有一對子女，她的老爺朱銘泉是中國全國政協成員。黃麗幗曾於2012年在互動新聞台做主播，至2016年離職，之後轉型成為了投資策略副總裁，她於2015年結婚，但該段婚姻只維持了一年多便與前夫因性格不合而離婚，至去年她與商人老公Jeff再婚，並於今年7月誕下一子。有「體育王子」之稱的伍家謙於2013年與謝麗萍結婚，妻子今年4月誕下龍鳳胎。

蔡雪瑩。(蔡雪瑩IG)

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