我要做業主｜林子善被迫落車　幫哥哥置業花盡積蓄：當時好大鑊

38歲嘅林子善已經有5次置業經驗。(影片截圖)

無綫節目 《我要做業主》最後一集請嚟38歲已經有兩層樓揸手嘅林子善做嘉賓，分享兩度「被置業」嘅趣聞。16歲參演電影《喜劇之王》而入行嘅林子善表示當年由於日薪300元，所以從來都無諗過置業。直到十幾年前，一家人集資，終於由屋邨搬到私樓，可惜遇上了經濟低迷，本身經營大排檔嘅爸爸，生意首當其衝。「有段時間市道好差，冇戲拍，嗰時得爸爸同哥哥供樓。後來大排檔生意唔好，又要供樓，真係黑過泥。層樓要賤價賣，剛好有個UNCLE喺英國返嚟，爸爸話益人不如益佢，佢幾年之後賺咗錢返英國。」

林子善爸爸本身係開大排檔,但由於爸爸太善心,見到生活困難收平啲、窮人甚至收半價,所以當年經濟低迷時,生意大受影響。(影片截圖)

一家四口由此變為租樓一族，但並未有改變林子善父母對「上車」嘅執念。「有日阿媽送咗盒朱古力比我，打開係鎖匙，原來佢拎我個名去買咗層樓，比咗律師費，我鬧咗佢半小時，佢話唔使驚，三年之後才供款。」就係咁，林子善發奮存錢，終於完成了父母嘅「上車」，他在節目中笑言：「無咁大個頭唔好戴咁大頂帽，佢哋好想戴呢頂帽，自己戴唔到拎比我戴。」

林子善近年在將軍澳置業,並將物業寫太太Kary的名字。( IG圖片)

過往有唔少報道指林子善幫助哥哥上車買樓，但他在節目中澄清件事並非咁「神」，並笑言其實又係「被置業」。他說當年哥哥想在東涌買樓，而他剛好有一筆錢。「佢話要10萬抽東涌一個單位，地產經紀問點解我自己唔入票，因為父母個單位係我名，抽中要比雙倍印花稅，但自己又心諗六合彩都無咁易中，咪入埋一份，點知真係中咗。當時好大鑊，將自己所有積蓄推晒出去，加埋剛剛好過到壓力測試。」該單位去年以600萬元放盤，持貨不足4年賬面獲利約141萬元，不過林子善表示多年來從來都無諗過靠賣樓賺錢。「 一心只想父母住得舒服，又幫到哥哥，包括我而家置業，連名都唔係寫我，係寫老婆。」