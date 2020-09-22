【蒙面舞王】鍾鎮濤當評判大跳復古舞　一位參賽者竟是華裔小姐

去年的《蒙面唱將猜猜猜》叫好叫座，今年節目組再下一城，製作《蒙面舞王》，顧名思義，是比賽藝人戴上面具頭套，摒除了人氣顏值等元素，純粹大鬥舞技，近日節目更請來鍾鎮濤擔任評判嘉賓，而節目中最出位的「蓮花小仙子」真面目曝光，原來是一位人氣高企的華裔小姐，下文為大家揭曉。

節目中蓮花小仙子表現出色，真身是誰呢？（官方微博）

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節目中鍾鎮濤到來擔任評判嘉賓，而他當然不少得露一手舞技，雖然舞步有點復古，但鍾鎮濤的外形舞姿，卻被大讚跟《這就是街舞3》的鍾漢良有98%相似，只能說句鍾鎮濤確是寶刀未老。另外，節目中甚受歡迎，一頭長髮披肩，擁有S形身材的「蓮花小仙子」，舞步性感，婀娜多姿，近日亦除下了粉紅面具，她的真身是21歲的內地藝人金子涵。

鍾鎮濤擔任節目評審。（鍾鎮濤微博）

樣子甜美，身高173cm的金子涵，在比賽中遮著外貌，只靠精湛舞藝已經脫穎而出，已經鐵定可以進入稍後的比賽。金子涵在山東出生，12歲隨媽媽移民至美國，不時參加才藝大賽，而在2016年的「美國華裔小姐」競選，她獲得季軍入行，同屆冠軍是無綫藝人余思霆。金子涵回國發展後，曾參加真人騷《青春有你2》，但成績未如理想，現時在《蒙面舞王》卻有突出表現，未來肯定星途無限。