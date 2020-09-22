Angelababy靠網劇成功洗底　不想兒子被指點：你媽媽什麼都做不成

Angelababy（楊穎）自從在內地爆紅後，事業風生水起，除了演出電視劇、電影和綜藝節目外，更依然是時尚圈與廣告界的寵兒。經常四圍飛的她日前接受內地媒體《星裡話》的訪問時，除了回應被指冇工開一事，更自爆曾險遇空難，過相當驚險！

Angelababy早前接受內地媒體《星裡話》訪問！（微博照片＠Angelababy）

Angelababy最近憑內地人氣懸疑網劇《摩天大樓》成功洗底，雖然戲份不算太多，但演技被網民大讚變好，就連影后章子怡都公開大讚Angelababy演技真摯自然！她在訪問中，更回應被指失業一年的傳聞：「以前覺得一個角色差不多了就可以演，但是現在這一年不拍戲，很大的原因也是沒有找到我覺得一定要去演的那個角色。反正就是不想妥協。」她更難得吐出心聲：「我希望孩子長大不會給人指著說，你媽媽什麼都做不成。」

Angelababy（楊穎）在內地劇集《摩天大樓》裏有不少哭戲。（劇照）

她稱不想兒子因為自己而被指指點點。（微博照片＠Angelababy）

訪問中，她更稱自己是個自救能力很強的人，她更自爆曾在香港飛往洛杉磯途中遇到過一次飛機迫降：「當時在太平洋上，我打開地圖外面都是黑的，我想，water Landing？是什麼啊？然後開始發救生衣，空姐跟我說，飛機落水面會劇烈震動...... 後來是後面一個男的就一直說I’ m gonna die!（我要死了！），我覺得我有20分鐘血是倒著流的。但是我沒有放棄，我當時想說：這輩子還要生孩子！」之後，Angelababy就冷靜地做足準備，包括備好隱形眼鏡、裝好了護照和小餅乾，她更在腦海裡重複接下來的求生動作。

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她更透露在電話有信號時，上網查發現水上迫降生還率只有10%，但她仍覺得：「我一定要成功。」最當然最後飛機沒有在海上迫降，落到了一個島嶼上，並在飛機裡坐了4個小時等著飛機修好。

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