鍾鎮濤上內地綜藝吸金身家逾億　戴30多萬AP名錶只係基本

內地綜藝節目《蒙面舞王》，近日邀請到鍾鎮濤擔任評判團，更即場大跳復古舞，將氣氛炒至高峰。鍾鎮濤近年在內地登場出騷，錄製綜藝節目，甚受內地觀眾歡迎，有名之後自然財源滾滾，鍾鎮濤錄製該節目時，戴著的Audemars Piguet名錶，價值約30多萬元，他由欠債2億破產收場，如何短短數年間，還清債務外，還擁有逾億身家，下文為大家揭曉。

鍾鎮濤在《蒙面舞王》大曬名錶。（鍾鎮濤微博）

鍾鎮濤戴著的Audemars Piguet名錶，價值約30多萬元（官網圖片）

+ 15 + 15 + 15

鍾鎮濤近日亮相內地綜藝節目《蒙面舞王》，雖然已經67歲，但跳舞時仍時相當靈活，功架十足，不過他並非參加比賽，而是擔任評判團。最令人意想不到，是他在節目中不經意曬出左手戴著的名錶，原來是Audemars Piguet的「皇家橡樹離岸型系列」，錶身由黑色陶瓷及18K玫瑰金組成，售價約30多萬，證明鍾鎮濤生活甚為富貴，他由2006年破產令屆滿後，短短數年間還清債務，現時擁有逾億身家，究竟他如何逆轉人生呢？

鍾鎮濤跟譚詠麟多年也是最佳拍檔。（鍾鎮濤微博）

人生如過山車的鍾鎮濤，因97年金融風暴，令他投資損手，而未能跟他共患難的前妻章蓉舫，二人早於1999年離婚。負債2億元的鍾鎮濤，至2002年宣佈破產，幸好他之後有女友范姜素貞支持，4年後破產令完結，鍾鎮濤則長期留在內地發展，想不到他在內地甚吃得開，每年約接50場內地登台騷，加上拍劇及上綜藝騷，上星期就為一間海味店宣傳，以價值30萬的花膠當乒乓球拍打波，大小通吃的他，每年吸金千萬，有報道指現時身家逾億，甚至成為央視點名的「破產人版」，以他走出逆境的故事，勉勵破產人士重新振作。

同場加映陳嘉倩行山美圖：