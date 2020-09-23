曲婉婷為母涉案逾3.5億被捕喊冤遭轟　成名背後竟是血染的生命？

36歲內地歌手曲婉婷憑藉原創歌曲《我的歌聲裡》一舉成名，紅遍兩岸三地以及新馬等地，更斬獲多個音樂大獎，但之後發展平平。她的母親張明傑曾任哈爾濱市發改委副主任、市城鎮化建設領導小組辦公室主任，但於2014年被捕，2016年被指控貪污罪、受賄罪以及濫用職權罪，令曲婉婷的事業也受到影響。

當年曲婉婷的作品《我的歌聲裡》廣為傳唱。（Instagram@wantingq）

昨日（22日），曲婉婷在微博發文：「6周年，無果，繼續努力保持一顆正義的心，相信人間定有道、有法、有青天。I miss you so much. Sending you much love.」這條微博遭到全網指責，而曲婉婷已關閉評論，但亦無法阻止網友炮轟。

曲婉婷的貼文掀起波瀾。（微博截圖）

據內地報道，張明傑當年被檢方以涉案3.5億餘元犯罪金額特別巨大以及拒不認罪等為由，建議判處死刑，但當時法院未作出判決。去年3月，哈爾濱市人民檢察院對原起訴內容作了變更與追加起訴，張明傑被改控為涉嫌濫用職權與受賄兩項罪名，目前該案仍未宣判。

曲婉婷媽媽當年因涉案金額巨大被檢方建議死刑。（視頻截圖）

據悉，張明傑貪污幾百名在職與下崗職工的救命錢，令很多家庭支離破碎，甚至有人自殺，還同不法商人勾結，導致國有資產大量流失，而這些錢都用來支付曲婉婷的出國費用，早在2000年她就遠赴加拿大求學，高昂費用可想而知，所以有網民認為曲婉婷成就音樂事業的背後，竟是血染的生命。

張明傑被捕半年後，才有媒體曝光了她與曲婉婷的關係。不少人認為，如果當時曲予以歸還，其母不至於判罰太重，但曲婉婷不止未還錢，還用這筆錢支持當時競選溫哥華市長的男友Gregor Robertson，事後分手。有指曲婉婷多年來從未返鄉探望母親，只是每年在微博替媽媽「喊冤」，所以網上一直有聲音指她假仁假義、惺惺作態，亦有人指出，曲婉婷作為公眾人物，案發後從未為其母的作為感到慚愧，更不用說向受害人懺悔致歉，反而不停喊冤，妄想試圖左右輿論，因此難免遭到全網炮轟。

母親被捕後，曲婉婷的訪問。（微博圖片）