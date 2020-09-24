「嫩版朱茵」羅彩玲傳被人夫包養生活富貴　住豪宅曬5卡巨鑽炫富

有「嫩版朱茵」之稱，現年27歲的𡃁模羅彩玲（Vivian）近日被讀者向傳媒爆料，指她搭上了太陽娛樂一名有婦之夫，獲對方照顧的她，現時住在男方名下位於何文田的豪宅皓畋，生活富貴，更戴上5卡鑽戒於IG上晒命。Vivian入行時簽約向氏家族向展邦和向展威兄弟旗下的經理人公司，曾是女子組合Mi55成員之一，並獲公司力捧，出過性感寫真。她先後與老闆向展邦、林建名的兒子林孝信傳出緋聞，又與周秀娜舊愛陳偉成驚爆疑似床照，不過她近年已絕迹娛樂圈。

Vivian有「嫩版朱茵」之稱。(羅彩玲ig)

Vivian被指疑已被該名人夫包養，還收了男方不少禮物，當中包括名牌袋以及一隻5卡鑽戒。爆料者指Vivian雖然獲人夫照顧，但卻私底下收埋一個從事保險業的葉姓男朋友，兩人拍拖1年多，男方並不知道女友搭上了人夫，又指Vivian揚言要用2年時間在人夫身上搵夠1億。

Vivian現已絕迹娛樂圈。(羅彩玲ig)

翻查Vivian的IG，發現她的確曾於IG story大曬手戴5卡鑽戒的相片，又擁有Hermès、 Chanel等名牌手袋，還有佈置豪宅客廳的相。屋邨妹出身的Vivian 5年前曾在訪問中表示自己因工作量大減，需要家人資助她的生活費，並表示會轉行做翻譯或空姐。如今她已享受着住豪宅晒巨鑽的富貴生活。Vivian就有關指控回覆傳媒時表示全部都是詆毀她的，她不會再有任何回覆。

Vivian手上的5卡巨鑽好搶眼。(羅彩玲ig)

點擊睇Vivian的5卡巨鑽、豪宅以及其他靚相：