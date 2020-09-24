「大佬B」吳志雄請食飯促四大猛人合體　「鬼王」雷宇揚發福現身

「大佬B」吳志雄與雷宇揚、黃子揚、程東聚首一堂。(微博圖片)

「大佬B」吳志雄淡香港影圈後，轉移到內地發展，除登台之外，近年亦進軍飲食界，火鍋店「蜀江龍」全國分店有近十間，而私房菜「志雄廚房」去年亦在深圳開業。

曾有報道指吳志雄當年因投資失利，帶著身上僅餘的200元到大陸投靠開食店嘅朋友，並以登台為生。如今佢嘅飲食王國愈做愈有。（微博圖片）

吳志雄日前在微博上載多張照片，並發文預祝大家中秋節快樂。照片中，除有「鬼王」雷宇揚、「東星何勇」黃子揚，仲有「大軍」程東，幾位都係90年代港產片嘅猛人。而56歲嘅「鬼王」雷宇揚，2012年與內地女主播馬荔結婚後長居廣州，並育有一子雷庭，現於廣州就讀國際學校，為咗唔想錯過囝囝嘅成長，雷宇揚近年絕少應酬，工作方面，如果太遠、太辛苦都唔會接，絕對係廿四孝好爸爸，難怪有啲發福，企起身仲有少少凸腩！至於「大軍」程東，曾在4月時呻零收入嘅佢，工作似乎已經回復日常，登台、拍劇樣樣齊。

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至於66歲嘅吳志雄，早年志雄投資失利令佢負債累累，拎住僅餘嘅200元去內地投靠開餐廳嘅朋友，並以登台維生。及後喺朋友嘅支持下，開始進軍飲食界，火鍋台、私房菜愈做愈有，成了飲食王國。

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