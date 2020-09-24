蓋世寶「LuLu姐姐」形象180度逆轉　狂操性感椅子舞騷Fit爆身形

現時41歲的蓋世寶曾經是無綫（TVB）兒童節目《閃電傳真機》、《至Net小人類》以及《放學ICU》的常駐主持，於1995年畢業於無綫電視第八期藝員進修班課程後加入無綫電視，直至2019年，蓋世寶與TVB完約後決定離巢。離開無綫後，蓋世寶積極發展個人興趣，除了曾為ViuTV拍攝處境劇集《娛樂風雲》之外，亦有為香港開電視主持節目《一曲走天涯》，而最近亦與蔡瀚億拍住上主持開電視節目《難得有傳人》體驗香港傳統手工業。

睇睇節目劇照：

雖然蓋世寶近年已經轉形做主持和演員，但蓋世寶做了大約18年兒童節目，「LuLu姐姐」的形象的確深入民心，2019年亦曾為ViuTV兒童節目《快樂童盟》擔任嘉賓。但其實一臉童顏的「LuLu姐姐」曾經在訪問時提過自己對兒童節目「完全無興趣」。而事實上，蓋世寶熱愛跳舞，而且更很擅長極度誘惑的性感椅子舞，早前更挑戰埋鋼管舞，與「LuLu姐姐」的形象大相逕庭！而且她還不時會在個人IG分享練舞靚相，大騷Fit爆身形！

睇睇「LuLu姐姐」Fit爆身形：

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同場加映：

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睇睇有邊6位99%不會「復活」的角色：