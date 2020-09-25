楊千嬅拒做怪獸家長　難掩騰雞：個仔燒到40度我會成個人癲晒

千嬅一家三口非常幸福。（IG/ @yeungchinwah）

疫情期間，娛樂事業幾近全面停擺，演唱會唔開得，商演唔去得，電影唔上得，藝人們紛紛另覓出路保持曝光率。楊千嬅呢段時間努力下廚，更轉戰YouTube開個人頻道，炮製節目《千言．慢煮》，首集請嚟谷祖琳大談在職媽媽苦與樂。

楊千嬅轉戰YOUTUBE開個人頻道，炮製節目《千言．慢煮》，首集請嚟谷祖琳大談在職媽媽苦與樂。

千嬅自言初為人母好緊張，有時佢會反省係咪逼得太緊呢？唔想自己做怪獸家長：「其實要贏在起跑線係有啲大鑊，有時令到家長會諗多咗！」小谷呢個民主媽咪認為不能過份照顧子女，因為有時囡囡太依賴，做任何事都伸手叫人幫手：「有次女兒用ZOOM上堂做功課，遇上唔識嘅問題就大叫問我，其實有時我都唔識解答，我叫佢去問SIRI（手機語音助理）啦！我雖然係你阿媽，不過我唔係一定叻過你，而家啲教學方法同以前唔一樣。」

楊千嬅同谷祖琳都唔想做怪獸家長。

千嬅、小谷認為在職媽媽未能全天候照顧子女，所以對老公亦一樣，有時可能會疏忽了他們，做老公的又有無投訴呢？千嬅話：「個仔發燒我會好緊張，如果燒到40度我會成個人癲晒，不過老公會冷靜啲，等個仔好返丁生會話其實我都會發燒㗎！」小谷就話：「有啲朋友嘅老公係會詐型，話仔女出世後就冇理過佢，如果佢同我講就一定同佢開拖，我會好嬲，因為娶個老婆返嚟咁緊張你啲仔女，要跪喺度拜多謝佢啦，唔該啲老公醒扒啲，幫老婆分擔吓，唔好搞咁多嘢！」