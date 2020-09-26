【潮流日常】蔡卓妍分享穿搭術　簡約白Tee白恤衫襯出多變風格

蔡卓妍（阿Sa）一向以品味著稱，深諳穿衣之道，早前開通小紅書的她，在平台上分享自己的穿搭術，利用一件V領白Tee或一件白恤衫，襯出多個不同風格的造型，非常百搭。

蔡卓妍（阿Sa）甚有衣着品味，在小紅書教大家如何利用白Tee與白恤衫配搭出多種風格。（IG圖片／choisaaaa）

百搭白Tee 襯出多變風格

阿Sa認為一個會配搭的女生，衣櫃裏一定要有一件V領白Tee，「一件小小V領白Tee 是我們女生衣櫃不可缺的。因為小V非常百撘，陪你上班、出遊、晚餐都不失大體」。一件白Tee襯出優閒、型格與優雅等多種風格。

阿Sa認為女生的衣櫃必備一件V領百搭白Tee。（影片截圖）

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簡約白恤衫 優閒莊重場合都能駕馭

同樣地，一件簡約白色恤衫也能穿出多種風格，通勤或優閒郊遊清新風都能幫到你，即使出席重要場合亦毫不失手！阿Sa更教大家將白色恤衫反轉穿，輕露後背，非常優雅。

一件簡約白色恤衫同樣非常百搭，令穿搭更有層次同時不會過份搶鏡，具平衝顏色的作用。（

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阿Sa喜歡穿高腿褲，可以拉長身形。（IG圖片／choisaa）

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