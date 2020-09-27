竹內結子逝世│出道廿年封日劇女王　與木村演《冰之驕子》最經典

「日劇女王」女王之稱的竹內結子今早驚傳疑因產後抑鬱自殺，被發現在東京的住所內上吊亡，終年40歲。自16歲出道的竹內結子，參演過無數日劇，而合作過的男星全部都極具分量，包括長瀨智也、江口洋介、妻夫木聰、山下智久、山田孝之等。當中令人留下深刻印象的，必定是跟木村拓哉主演的《冰之驕子Pride》。

《冰之驕子》真係好好睇！（Twitter圖片）

《冰之驕子Pride》於2004年1月播出，大結局收視高達28.8%，成績超勁。到後來無綫購入版權播出配音版，同樣大受歡迎，更令竹內結子和木村拓哉人氣再度急升。劇情以少有的冰上曲棍球為主題，主要講述Halu（木村拓哉飾）是冰上曲棍球藍蠍隊隊長，亦是球隊的靈魂人物。他非常有女人緣，但戀愛對他而言不過是一場遊戲。某日比完賽後，Halu和隊員去酒吧慶功，一時興起打賭是否能追到在吧枱聊天的亞樹（竹內結子飾），兩人竟簽下愛情契約，卻意外發展出真感情。

雖然現時回看覺得劇情有點老土，但木村拓哉飾演冰上曲棍球員，型爆的造型和角色設定絕對能夠收服一眾女劇迷的心。加上竹內結子所飾演的角色性格討喜而且笑容燦爛親切，網民封她為「笑顏女王」。由於兩人奇妙的化學作用，成為了劇迷心目中的最佳螢幕情侶之一。

木村和竹內結子在《冰之驕子》的演出，成為不少劇迷心目中的最佳螢幕情侶之一。（Twitter圖片）

其實除了《冰之驕子Pride》，竹內結子出道24年拍攝過不少經典作品，如大河劇《真田丸》、《百年物語》、《午餐女王》、《血色草莓夜》、《神探夏洛克小姐》等。在2002年播出的《午餐女王》是竹內結子首次擔正黃金時段的劇集，同劇的演員陣容也不同忽視，有堤真一、江口洋介、妻夫木聰等人。竹內結子爆紅後接拍的犯罪劇《血色草莓夜》亦在日本爆紅，劇中她所飾演的女刑警姬川玲子角色鮮明，飾演出富有智慧又冷靜的演技精湛，加上每宗案件都充滿人性，深得劇迷歡心。

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