【哎呀好身材2】張天愛自稱「不知道可樂味道」　網民踢爆講大話

內地綜藝節目《哎呀好身材2》，顧名思義，是直擊藝人減肥真人騷，近日節目中楊迪邀請了張天愛到家中作客，品嚐楊媽媽的手勢外，張天愛還分享自己的減肥經歷，為了保持體態，更聲稱自己「不知道可樂」的味道，之後楊迪親自炮製了一杯凍檸樂給她喝，張天愛一臉享受仿如初嚐甘露，但很快她已被網民踢爆講大話，要急忙在網上澄清，下文為大家講解事情始末。

張天愛自稱不知道可樂的味道。（影片截圖）

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出名身材纖瘦的張天愛，曾有過體重60kg的黑暗歲月，因身材問題工作量大減，其後痛定思痛，開始了地獄式減肥，以水煮蕃茄及生黃瓜作為主食，成功減至45kg，才獲得拍攝《太子妃升職記》，而上一季《哎呀好身材》，張天愛就有份錄製減肥過程，當時曾邀請楊迪擔任嘉賓，現時楊迪錄製第2季節目，張天愛反過來支持好友，更特別到楊迪家中作客。

節目也說張天愛是第一次喝可樂。（影片截圖）

節目中張天愛化身人肉卡路里機，每種食物都要計算熱量，此時楊迪問她「喝不喝可樂？」，張天愛竟然回應「我不知道可樂的味道」，令觀眾大為震驚，她說在拍《太子妃升職記》時，導演拿了一碗放得沒汽的可樂扮中藥，張天愛還詢問導演是紅糖水還是中藥。之後楊迪急忙倒一杯加了冰塊、檸檬的可樂給張天愛，她更表現出首次喝可樂的表情。不過有網民發現張天愛的家中曾出現可樂罐，質疑她講大話，而張天愛急忙拍片澄清，自己只是太耐無喝可樂，才會忘記了可樂的味道，張天愛為製造節目效果，卻似乎玩大了。

張天愛體重只得45kg，身材無可挑剔。（張天愛微博）