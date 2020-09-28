竹內結子逝世︱細數同期出道日劇女星　深田恭子仲間香港知名度高

有「笑顏女王」之稱的知名日本女星竹內結子周日（27/9）驚傳逝世，終年40歲。警方調查後發現，竹內結子自殺的可能性極高，有傳她因照顧兒子而飽受壓力，不幸患上產後抑鬱而導致悲劇。

竹內結子周日（27/9）驚傳逝世，終年40歲。（視覺中國）

1996年，才16歲的竹內結子憑參演電視劇《新木曜的怪談 Cyborg》出道，竹後演出無數劇集和電影，眾多劇集中，尤以《冰之驕子Pride》（2004）最為經典。竹內結子多年來以溫柔可人的形象成功入屋，生前一直企穩電視劇一線女星之位。其實與竹內結子同期出道的女星中有不少均為被稱為「日劇女王」，不少日劇迷應十分熟悉以下幾位女演員。

米倉涼子

米倉涼子憑《Doctor-X》穩坐收視女王寶座。（廣告圖片）

45歲的米倉涼子在1999年宣布以演員身份出道，曾參主演日劇《講數阿姐》（2008）、《黑色筆記本》（2004）、《追稅女王》（2010）等，收視不俗，她在2012年播出的《女醫神Doctor-X》系列中，飾演醫術超班的派遣醫生大門未知子，收視高企，叫好叫座，更一連製作6季，令米倉涼子穩坐收視女王寶座，更成為她演藝生涯代表作之一。早前她落實參演Netflix新劇《新聞記者》。米倉涼子落實參演《新聞記者》劇集版 2021年登場：會盡全力挑戰

仲間由紀惠

仲間由紀惠飾演《我Miss係大佬》山口久美子一角深入民心。（《我miss係大佬》劇照）

40歲的仲間由紀惠在1994年在電視劇界初亮相，之後憑《圈套》（2000）和《我 Miss 係大佬》（2002）在亞洲打開知名度，令仲間由紀惠瞬速走紅。近年作品有《偽裝不倫》（2019）、《10的秘密》（2020）等，雖然作品不斷，但始終不及《我Miss係大佬》山口久美子一角深入民心。仲間由紀惠更有份在今年的秋季大熱劇集、改編自美劇《24》的《24 Japan》中飾演日本首位女性總理候選人。

深田恭子

深田恭子憑凍齡美顏成為少女漫畫《拜託請愛我》女主角，更因其不老靚樣而引起話題。（《拜託請愛我》劇照）

深田恭子在香港知名度跟仲間差不多，同樣甚受歡迎。她在1998年與金城武合作，主演大熱劇集《神啊！請多給我一點時間》，她飾演因援交染上性病的少女「葉野真生」知名度急升，奠定她在電視劇界的地位。其後深田恭子亦持續推出作品，現年37歲她早年更憑凍齡美顏成為少女漫畫改編電視劇女主角，如《拜託請愛我》（2016）和《初戀那一天所讀的故事》（2019），更因此引起話題。

真木陽子

真木陽子近年形象不復當年，不時傳出醜聞。（Twitter圖片）

37歲的真木陽子曾主演《SP》（2007）、《最完美的離婚》（2013）、《問題餐廳》（2015）、《瑟西爾的企圖》（2017）、《銀行佳人》（2019）等作品，憑住天使臉孔和魔鬼身材成為不少日劇迷心目中的女神。雖然曾拍出不少叫好叫座的作品，可惜近年傳出不少醜聞，真木陽子早年離婚後被指暴瘦兼身材走樣，其後作品《瑟西爾的企圖》收視慘淡遭腰斬，又因向粉絲眾籌出寫真集一事形象插水，更因此需向粉絲道歉。

竹內結子逝世│出道廿年封日劇女王 與木村演《冰之驕子》最經典

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