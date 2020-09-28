劉德華開Live唱新歌《繼續美麗》　隔空同「家人」慶祝59歲生日

劉德華（華仔）幾乎每年都會與歌迷粉絲見面慶祝生日，因應2020年的疫情關係，華仔就改於透過官網「華仔天地」與世界各地的「家人」粉絲們一起慶祝59歲生日。雖然今年不能親身與粉絲見面，但現場也安排了三位與華仔合作無間的樂手為他伴奏，華仔甫見樂手就表現十分雀躍，因為已經很久沒見面，難得可以一起夾Band，眾人又唱又說又笑，場面溫馨。

劉德華（華仔）59歲生日。

Live中，華仔還十分調皮的說：「疫情期間，每天喺屋企瞓足十個鐘，精神爽利。呢個大日子梗係生龍活虎！」更一口氣唱了《一起走過的日子》、《再說一次我愛你》、《心只有你》和《心肝寶貝〉等多首經典金曲，唱到《心只有你》時，華仔更一時感觸而哽咽：「從88年成立歌迷會的一刻開始，我可以告訴你，我就是世界上最幸福的人！」最後更獻唱了他的最新作品《繼續美麗》。

劉德華開Live慶祝生日。

此外，今次生日會更請來一位歌迷的代表與華仔聊天，提到生日願望，因為租約期滿，華仔天地也搬家了，華仔希望未來日子跟大家多點網上見面，他說：「雖然搬了家，但種種一切都沒有變，我對你們不變，肉麻說話不會講，只會唱！」接著他以《肉麻情歌》送給歌迷。

劉德華開Live搞網上演唱會。

華仔更稱在網上看到很多fans轉發他的相片和影片，感覺好窩心的説：「看著過往的相片和影片，是很美麗的回憶！」華仔更搞笑幽默地叫fans繼續再post更多他的相片和影片，讓世界各地的人都看見，令四周不斷有他的蹤影。

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