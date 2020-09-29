Coffee投資6位數成立個人品牌 　壓力大勁崩潰：感覺吃力不討好

Coffee為個人品牌做生招牌，由服式、包裝、用料全部都一手包辦。（coffee89921＠IG圖片)

林芊妤（Coffee）近年在網上教修身瑜伽，個人YouTube頻道訂閱者逾百萬。上星期，其瑜伽服品牌Coffee Sweat正式推出，不過由於反應熱烈，唔少貨品都被秒殺，最後連網站系統都頂唔順，搞到Coffee勁崩潰，係咁呼籲大家唔好買住。她接受《香港01》訪問時，透露自去年開始已經籌備個人品牌，無論款式或用料已更改過幾十次。「今次投資6位數左右，大概幾千件貨，一晚就被大家搶購晒。因為無人提我要比錢upgrade個網站系統，所以好多問題出現，有人比咗8次錢，而家我要對單、退錢，又要打電話或email同客人道歉。」

品牌正式面世當日，Coffee直播時感觸落淚。(影片截圖)

Coffee笑言平時自己賺嘅都係舒適錢，但今次成立品牌完全係賺辛苦錢，因為無論係揀料、包括設計都由佢自己一手包辦，搞到連親子時間都大大減少。「完全係感覺到吃力不討好，勁想縮沙，但只能安慰自己萬事起頭難，就好似自己當初做YouTube咁，邊諗到大家會咁支持。」雖然貨品全線售罄，但並未有增強Coffee嘅信心，因為她認為自己的影響力不足以維持網站嘅消售率。「做生意要長久係要靠口碑，所以都要等啲人收到貨、使用完，再反映有咩問題。我暫時唔會訂第二批貨住，不過同事係咁叫我做預售，大家如果真係買可以要等耐少少。」

Coffee Sweat暫時只有四款貨品，運動內衣最便宜$380，瘦腿褲$580，價錢適中。Coffee表示由於用料、訂貨量唔多，所以直接影響成本。

儘管Coffee大叫想縮沙，但另一邊廂她已密謀推出比堅尼、內衣、瑜伽墊等，並準備將網站變成e-shop。計仔多多，但人手有限，且問題不停出現，難怪佢話最近頻頻失眠。

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